Samsun'da 2024'te 28 Milyon Muayene

Sağlık

2024 yılında Samsun'da 28 milyon kişiye muayene hizmeti

SAMSUN - Samsun'da 2024 yılında aile sağlığı merkezleri, özel ve kamu hastanelerinde toplam 28 milyon kişiye muayene hizmeti verildi.

Samsun'da hizmet veren kamu, üniversite ve özel sağlık tesisleriyle, birinci basamak sağlık tesislerinin 2024 yılı ilk hizmet verileri hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, açıklamalarda bulundu. 2024 yıl hekime başvuru sayısının 28 milyona ulaştığını ifade eden Müdür Uras, "Aynı dönemde il genelinde kamu ve özel hastanelerimizde, büyük ameliyat olarak tabir ettiğimiz A-B-C grubu yaklaşık 120 bin ameliyat yapıldı, 704 bin hastamız tomografi, 552 bin hastamız ise emar çekim hizmeti aldı, 1 milyon 381 bin hastamız diş polikliniklerinde tedavi gördü" dedi.

"Her 10 hastadan 8'i bakanlığa bağlı hastanelere gitti"

2024 yılında vatandaşların genellikle Sağlık Bakanlığı'na bağı hastanelere gittiğini belirten Uras, "İl genelindeki sağlık hizmetinin yüzde 81'i bakanlığımıza ait sağlık tesislerimizde verildi. Yani ilimizde poliklinik muayene hizmeti alan her 10 hastamızın 8'i bakanlığımıza bağlı bir hastaneden hizmet aldı. Sağlık Bakanlığımıza bağlı hastanelerimizin günlük ortalama 27 bin hastaya ayaktan poliklinik hizmeti verdiği ilimizde, 2024 verilerine göre 150 bin hastamız yatarak tedavi görürken, acil servislerimizde de 3 milyon 377 bin poliklinik muayenesi yapıldı, 81 ambulansımızla 129 bin vakaya ulaştık" diye konuştu.

Muayene yükünün bu 4 hastane çekti

Müdür Uras şunları söyledi:

"Kamu hastanelerimizde yapılan 10,1 milyon muayenenin yüzde 73'ü Samsun Eğitim ve Araştırma, Gazi, Çarşamba ve Bafra Devlet Hastanelerimizde gerçekleşti. Bu anlamda ilimizde muayene yükünü bu 4 hastanemizin çektiğini söyleyebiliriz. Bunlar güçlü ve özveri dolu rakamlar. İlimizdeki kamu/özel toplam 25 bin sağlık çalışanımızın fedakarca hizmetiyle ortaya çıkan bu veriler bize devletimizin sağlık alanındaki gücünü ve kamu hastanelerimizin hem ilimiz hem Karadeniz Bölgemiz adına önemini bir kez daha gösteriyor. Bu başarıyı ortaya çıkaran sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."