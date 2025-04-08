Sapanca'da Çiğ Tavuk Skandalı - Son Dakika
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Sağlık

Sapanca'da Çiğ Tavuk Skandalı

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Sapanca'da dönerci, pişmiş dönerin üzerine çiğ tavuk ekledi. Ekipler inceleme başlattı.

08.04.2025 14:56
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Geçtiğimiz günlerde Kocaeli'de yaşanan tavuk döner zehirlenmesinin ardından Sapanca'da bir dönercinin, pişmiş dönerin üzerine çiğ tavuk eklediği anlar cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşımın ardından harekete geçen ekipler dönerden numune alarak teste gönderdi.

BİR 'ÇİĞ TAVUK' GÖRÜNTÜSÜ DAHA

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 648 kişinin yediği tavuk dönerden zehirlendiği olay gündeme gelmişti. Olaydan kısa bir süre sonra Sapanca ilçesinde bir dönercinin, pişmiş dönerin üzerine çiğ tavuk eklediği anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntünün ardından Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe zabıta ekipleri harekete geçti. Zabıta ekiplerinin, ilçe merkezinde bulunan dönerciye tutanak düzenlediği öğrenilirken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise işletmedeki dönerden numune aldı.

UZMANLAR PİŞMİŞ DÖNERE ÇİĞ TAVUK ETİ TAKILMAMASI İÇİN UYARIYOR

Yaşanan zehirlenmenin ardından bazı uzmanlar ise dönercilerin pişmiş dönerin üzerine çiğ tavuk eti takmasının zehirlenmelere yol açtığını ve hatta kişinin gıda zehirlenmesi yaşadığının farkına varmazsa ölümcül bir tabloyla karşı karşıya kalınabileceğini belirtti.

Sapanca\'da Çiğ Tavuk Skandalı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Sapanca'da Çiğ Tavuk Skandalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Chen Medya :
    ekipler inceleme baslatsa ne olacak 20/30 bin ceza yazılıyor vatandaşı düşünen yok ornegi kocaelide 700 kişi zehirlendi ne oldu para cezası kesildi başka bisey yok 0 0 Yanıtla
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