Sıcak Havalarda Gıda Tüketimine Dikkat Edin - Son Dakika
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Sağlık

Sıcak Havalarda Gıda Tüketimine Dikkat Edin

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan, sıcak hava nedeniyle özellikle tavuk ve et gibi açıkta satılan gıdalara dikkat edilmesi tavsiyesinde bulundu. Togan, yaz aylarında su kaybının arttığını ve bol su tüketilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, kronik hastalığı olan vatandaşların güneşe maruz kalmamaları ve besinlerin çabuk bozulabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Meyve ve sebzelerin iyi yıkanarak tüketilmesi, et ve süt ürünlerinin uygun saklama koşullarında muhafaza edilip tüketilmesi önemli olduğunu vurgulayan Togan, gıda zehirlenmeleri ve bilinçsiz antibiyotik kullanımından kaçınılması gerektiğini söyledi. Ayrıca, güneş çarpmasına karşı alınacak önlemler ve vücut sıcaklığının kontrolü konusunda da önerilerde bulundu.

04.07.2024 17:05
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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan, sıcak hava nedeniyle özellikle tavuk ve et gibi açıkta satılan gıdalara dikkat edilmesi tavsiyesinde bulundu.

Togan, yaptığı açıklamada, yaz aylarının yaşandığı şu günlerde vatandaşların aşırı sıcaklar nedeniyle dikkat etmesi gerektiğini bildirdi.

Sıcakların artışıyla birlikte vücuttaki su kaybının da fazla olduğunu belirten Togan, bol su tüketilmesi tavsiyesinde bulundu.

Togan, vücutta sıvı kaybı ile böbrek yetmezliği gelişebileceği gibi bilinç bulanıklığı, halsizlik, yorgunluk hissi, baş ağrısı, vücutta uyuşukluk, idrarın koyu renkte olması baş dönmesi ve kabızlık sorunlarının da yaşanabileceğine dikkati çekti.

Başhekim Togan, özellikle kronik hastalığı olan vatandaşların öğle saatlerinde güneşe maruz kalmamaları bol sıvı tüketmeleri ve güneşin yoğun olduğu saatlerde dinlenmelerini önerdi.

Hava sıcaklığının yüksekliği nedeniyle besinlerin daha çabuk bozulacağına değinen Togan, "Açıkta satılan gıdaların özellikle tavuk ve et ürünlerinin çabuk bozulacağını göz önüne alıp olası bir gıda zehirlenmesi olmaması için beklemiş ve uzun süre açık havada kalmış gıdaların tüketilmesi önem arz etmektir. Bu gıdaların tüketilmesi büyük risk teşkil etmektedir." dedi.

Meyve ve sebzelerin iyi yıkanarak tüketilmesi, et ve süt ürünlerinin uygun saklama koşullarında muhafaza edilip tüketilmesi, açıkta satılan gıda ürünlerinin uygun şekilde hazırlanıp tüketime sunulduğundan emin olunmasını da tavsiye eden Togan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gıda zehirlenmeleri neticesinde hekim tavsiyesi olmadan antibiyotik kullanılmaması çok önemlidir. Bilinçsiz antibiyotik kullanımını önlemek için hastalarımızı deneyimli hekimlerimizin tavsiyelerini almalarını öneririm. Güneş çarpmasına karşı alınacak önlemler özellikle öğle saatlerinde açık alanlarda gezilmemesi, çıkılması gerekiyorsa şapka takılması gölgede yürünmesi bol su tüketimi ve olası bir hastalık durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekmektedir. Eğer 39 derece ve üzeri vücut sıcaklığı, sıcak ve kuru bir cilt, yoğun terleme, halsizlik, baş ağrısı baş dönmesi mide bulantısı kusma olması durumunda vücuttaki sıvı dengesinin sağlanması gerekmektedir. Yaz aylarında sağlıklı beslenme hijyen kurallarına uyulmasını ve bol su tüketilmesini tavsiye eder tüm vatandaşlarımıza sağlıklı bir yaz geçirmelerini dilerim."

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Sıcak Havalarda Gıda Tüketimine Dikkat Edin - Son Dakika

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