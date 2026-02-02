Şiddetli ağrıyla hastaneye giden adamın makatından 100 yıllık top mermisi çıktı - Son Dakika
Sağlık

Şiddetli ağrıyla hastaneye giden adamın makatından 100 yıllık top mermisi çıktı

Şiddetli ağrıyla hastaneye giden adamın makatından 100 yıllık top mermisi çıktı
02.02.2026 23:04
Fransa'nın Toulouse kentinde bir kişinin şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye başvurmasının ardından yapılan ameliyatta, makatından I. Dünya Savaşı'ndan kalma bir top mermisi çıkarıldı. Güvenlik riski ihtimali nedeniyle hastaneye bomba imha ekipleri sevk edilirken, 1918 yılına tarihlenen mühimmatın patlama tehlikesi taşımadığı belirlendi. Olay sonrası yetkililer, söz konusu top mermisinin nasıl temin edildiğinin araştırılacağını açıkladı.

Fransa'nın Toulouse kentinde bir kişi, şiddetli ağrı şikayetiyle 31 Ocak Cumartesi gecesi Rangueil Hastanesi'ne başvurdu. İlk muayenenin ardından durumun ciddiyeti anlaşılınca hasta acil olarak ameliyata alındı.

MAKATINDAN 100 YILLIK TOP MERMİSİ ÇIKTI

Cerrahi müdahale sırasında sağlık ekipleri, hastanın makatında I. Dünya Savaşı'ndan kalma bir top mermisi bulunduğunu tespit etti. Yaklaşık 16 santimetre uzunluğunda ve 4 santimetre genişliğindeki mühimmatın başarılı bir operasyonla çıkarıldığı bildirildi. Ameliyathanede yaşanan şaşkınlığın ardından durum derhal güvenlik birimlerine bildirildi.

Şiddetli ağrıyla hastaneye başvuran adamın makatından 100 yıllık top mermisi çıktı

BOMBA İMHA EKİPLERİ HASTANEYE KOŞTU

Le Figaro'nun haberine göre, gece yarısı hastaneye çağrılan bomba imha uzmanları, çıkarılan mühimmat üzerinde inceleme yaptı. İlk değerlendirmelerde, 1918 yılına tarihlenen top mermisinin patlama riski taşımadığı belirlendi. Güvenlik önlemlerinin tamamlanmasının ardından hastanedeki risk ortadan kaldırıldı.

Şiddetli ağrıyla hastaneye başvuran adamın makatından 100 yıllık top mermisi çıktı

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Yetkililer, hastanın sağlık durumunun stabil hale gelmesinin ardından söz konusu mühimmatı nereden temin ettiğine dair ifadesinin alınacağını bildirdi. Olayla ilgili adli süreç başlatılması bekleniyor.

Sağlık, Fransa, Dünya, Son Dakika

Sağlık, Fransa, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Murat Çil Murat Çil:
    yuh be daha neler duyacağız 14 0 Yanıtla
  • Emre Acar Emre Acar:
    Adam kaç yaşında 100 yıllık mermi çıktıysa 7 2 Yanıtla
  • Tolga Akdemir Tolga Akdemir:
    iyi ki dotunde patlamamış 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
