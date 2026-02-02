Şiddetli ağrıyla hastaneye giden adamın makatından 100 yıllık top mermisi çıktı

Fransa'nın Toulouse kentinde bir kişi, şiddetli ağrı şikayetiyle 31 Ocak Cumartesi gecesi Rangueil Hastanesi'ne başvurdu. İlk muayenenin ardından durumun ciddiyeti anlaşılınca hasta acil olarak ameliyata alındı.

MAKATINDAN 100 YILLIK TOP MERMİSİ ÇIKTI

Cerrahi müdahale sırasında sağlık ekipleri, hastanın makatında I. Dünya Savaşı'ndan kalma bir top mermisi bulunduğunu tespit etti. Yaklaşık 16 santimetre uzunluğunda ve 4 santimetre genişliğindeki mühimmatın başarılı bir operasyonla çıkarıldığı bildirildi. Ameliyathanede yaşanan şaşkınlığın ardından durum derhal güvenlik birimlerine bildirildi.

BOMBA İMHA EKİPLERİ HASTANEYE KOŞTU

Le Figaro'nun haberine göre, gece yarısı hastaneye çağrılan bomba imha uzmanları, çıkarılan mühimmat üzerinde inceleme yaptı. İlk değerlendirmelerde, 1918 yılına tarihlenen top mermisinin patlama riski taşımadığı belirlendi. Güvenlik önlemlerinin tamamlanmasının ardından hastanedeki risk ortadan kaldırıldı.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Yetkililer, hastanın sağlık durumunun stabil hale gelmesinin ardından söz konusu mühimmatı nereden temin ettiğine dair ifadesinin alınacağını bildirdi. Olayla ilgili adli süreç başlatılması bekleniyor.