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Sigara kullanma inadı, hayattaki en büyük pişmanlığı oldu - Son Dakika

Sigara kullanma inadı, hayattaki en büyük pişmanlığı oldu

16.02.2022 11:01
Sigara kullanma inadı, hayattaki en büyük pişmanlığı oldu

Konya'da 33 yıldır sigara içen 58 yaşındaki Ahmet Özcan, gırtlak kanserine yakalandıktan sonra yaşadığı pişmanlığı gençlerle paylaşıyor.

Konya'da 33 yıldır sigara içen 58 yaşındaki Ahmet Özcan, gırtlak kanserine yakalandıktan sonra yaşadığı pişmanlığı gençlerle paylaşıyor.

Henüz 15 yaşında sigara kullanmaya başlayan Özcan'a, 10 yıl önce ses kısıklığı nedeniyle gittiği hastanede gırtlak kanseri teşhisi konuldu.

O günden sonra yemek borusundan açılan delikten konuşarak iletişim kurmaya çalışan Özcan, nefes alıp vermede de güçlük çekiyor.

Yaşadıklarının örnek olması açısından zaman zaman durumunu gençlere anlatan Özcan, hayattaki en büyük pişmanlığını "sigara" olarak görüyor.

Hastanede sırtüstü yattı, burnundan mamayla beslendi

Üç çocuk babası 58 yaşındaki emekli Özcan, AA muhabirine, günde 3 paket kullandığı sigaranın konforlu yaşamını sona erdirdiğini, hayatını söndürdüğünü söyledi.

Sesi kısılmaya başladığı güne kadar hasta olduğunu anlayamadığını aktaran Özcan, kanser olduğunu öğrendiğinde yıkıldığını dile getirdi.

İlk ameliyatından sonra bir ay hastanede yattığını, zorlu bir süreç geçirdiğini anlatan Özcan, "İlk önce açılan delik kapatıldı, daralma olunca tekrar açtılar. Hastanede bir ay sırtüstü yattım, burnumdan mamayla beslendim." dedi.

"Sigarada son durak; pişmanlık"

Özcan, kanser teşhisi konulmadan önce hiçbir rahatsızlığı olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Çevreden 'İçme, bırak.' diyenler oldu ancak onlar böyle söyledikçe inadına içmeye devam ettim. Gençleri her gördüğümde 'Benim halimi görüyorsunuz.' diyerek uyarıyorum. Maalesef bazı gençler, beni görmelerine rağmen sigara içmeye devam ediyor. 'Keşke sigarayı hiç içmeseydim.' dediğim oluyor ama iş işten geçmiş oldu. Hastalık başa gelince anlaşılıyor. Sigarada son durak; pişmanlık. Son pişmanlık da fayda etmiyor. İnanın çok zor günler yaşadım ve yaşıyorum. Sigara içenleri gördükçe üzülüyor, benim yaşadıklarımı yaşamalarını istemiyorum. Sigara içen herkese bırakmasını tavsiye ediyorum."

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Konya Şube Başkanı Kadir Dikici ise dernek olarak sigaranın zararına dikkati çekmek için farklı çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Sigara kullanımının sonunun büyük pişmanlık olduğunu vurgulayan Dikici, Ahmet Özcan'ın da pişmanlık duyanlardan sadece biri olduğunu söyledi.

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Ahmet Özcan, Sigara, Emekli, Konya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Sigara kullanma inadı, hayattaki en büyük pişmanlığı oldu - Son Dakika


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