Sınav Döneminde Doğru Beslenmenin Önemi

. SINAVLARDA bilgi birikimi kadar beden ve zihin sağlığının da son derece önemli olduğunu söyleyen Uzm. Klinik Psikolog, Uzm. Dyt. Merve Öz, "Sınav döneminde yoğun stres, uykusuzluk ve düzensiz beslenme, öğrencilerin performansını olumsuz etkileyebilir" dedi. Sınav öncesi ve sınav sabahı yapılacak doğru besin tercihleriyle başarının desteklenebileceğine dikkat çekerek öğrencilere önerilerde bulundu.

Sınav dönemlerinin öğrenciler açısından hem fiziksel hem de psikolojik olarak oldukça zorlu geçebildiğini belirten Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Uzm. Klinik Psikolog, Uzm. Dyt. Merve Öz, bu süreçte yapılan doğru beslenme tercihlerinin sınav performansına katkı sağladığını ifade etti. Öz, stresin yoğun şekilde hissedildiği bu dönemlerde mide bulantısı, kusma gibi fiziksel belirtilerin sık görüldüğünü, bu nedenle özellikle sınav sabahı öğrencilerin yemek konusunda zorlanmaması gerektiğini söyledi.

'DIŞARIDA YENİLEN YEMEKLER RİSK TAŞIYABİLİR'

Sınavdan bir gün önce tercih edilecek besinlerin sindirim sistemini zorlamayacak, kişinin alışık olduğu dengeli gıdalardan oluşması gerektiğine dikkat çeken Dyt. Merve Öz, "Öğrenciler o güne kadar hiç denemedikleri yiyecekleri sınavdan önce tüketmemeli. Ayrıca çok yağlı ve ağır yemeklerden kaçınılmalı. Bunun yerine protein, karbonhidrat ve yağ dengesi gözetilmiş hafif bir öğün tercih edilmeli" diye konuştu.

Öz, mümkünse sınav öncesi dışarıda değil evde hazırlanmış yemeklerin tercih edilmesi gerektiğini, dışarda yemek zorunda kalınırsa da açıkta satılan, mayonezli, soslu ya da çabuk bozulabilen özellikle tavuk içeren yiyeceklerden uzak durulmasının sağlık açısından daha güvenli olacağını söyledi.

'ŞEKERLİ BESİNLER UYKU GETİRİR'

Toplumda yaygın olan 'sınav öncesi tatlı ve çikolata tüketimi başarıyı artırır' inanışının yanlış olduğunun altını çizen Dyt. Merve Öz, özellikle sofra şekeri gibi basit karbonhidratların kan şekerini hızla yükseltip ardından düşürdüğünü, bunun da beynin enerji ihtiyacını karşılamak yerine tam tersine hipoglisemiye yol açtığını belirtti. Bu durumun öğrencilerde dikkat dağınıklığı, konsantrasyon eksikliği ve uyku haline neden olabildiğini ifade etti.

Sınavdan önceki gün ve sabahında tüketilen besinler, sınav esnasında odaklanma, dikkat süresi, karar verme ve hafıza performansını doğrudan etkilediğinin belirten Dyt. Öz, "Bu yüzden hızlı enerji sağlayan ama çabuk düşüşe neden olan şekerli yiyecekler yerine, uzun süreli tokluk sağlayan kompleks karbonhidratlara yönelmek çok önemlidir. Yulaf ezmesi, tam buğday ekmeği, bulgur pilavı kepekli makarna, kuruyemiş ve meyve kombinasyonları bu süreçte güvenilir enerji kaynaklarıdır" diye konuştu.

'UYKU VE C VİTAMİNİ DESTEĞİ GÖZ ARDI EDİLMEMELİ'

Sınavdan bir gün önce yeterli ve kaliteli uykunun alınmasının en az beslenme kadar önemli olduğunu ifade eden Dyt. Merve Öz, "Sınav kaygısı uyku düzenini olumsuz etkileyebilir. Ancak sınav sabahına dinlenmiş bir bedenle girmek başarıyı doğrudan etkileyebilir. Ayrıca bu dönemde C vitamini yönünden zengin beslenmek, bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra adrenalini düzenleyerek stres üzerinde de olumlu etkiler yarattıyor. Çocuklar öğünlerinde mümkünse kivi, brokoli, havuç, biber, maydanoz gibi besinlerin tüketilmesinde yarar var" dedi.

'PERFORMANS İÇİN KAHVALTI ANAHTAR'

Sınav sabahı yapılacak kahvaltının, gün boyunca zihinsel ve fiziksel enerjiyi sürdürebilmek açısından büyük önem taşıdığını belirten Öz, "Kahvaltı kesinlikle atlanmamalı dengeli ve sindirimi kolay besinlerden oluşmalı. Kahvaltıda çay, kahve ve kola gibi uyarıcı içecekler yerine rezene, papatya, ıhlamur gibi sakinleştirici etkiye sahip bitki çaylarının tercih edilmeli" diye konuştu.

Örnek bir kahvaltı menüsü oluşturan Öz şu ifadeleri kullandı:

"1 haşlanmış yumurta veya 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile hazırlanmış omlet

"1-2 dilim beyaz peynir

"Domates, salatalık gibi çiğ sebzeler

"4-5 adet zeytin

"2-3 dilim tam buğday ekmeği

"2 tam ceviz ya da 6 badem ya da 10 adet fındık

"1 tatlı kaşığı bal ya da 1 porsiyon meyve."