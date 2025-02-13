Sincan\'da Sağlıklı Okul Projesi

Sağlık

Ankara'nın Sincan ilçesinde hayata geçirilen "Sağlıklı Hayat Sağlıklı Okul" projesi kapsamında, öğretmenlere diyabet, obezite ve tütün kullanımına yönelik sağlık taramaları yapılıyor.

Öğretmenlerin sağlıklı hayat sürmesi ve öğrencilerine bu konuda rol model olması amacıyla başlatılan projeyle, 1500 öğretmenin diyabet, obezite, hipertansiyon ve bulaşıcı olmayan kronik hastalıklarla ilgili taramalardan geçirilmesi hedefleniyor.

Yürütücülüğünü Sincan İlçe Sağlık Müdürlüğünün üstlendiği, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği ve Lokman Hekim Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı paydaşlığında gerçekleştirilen projenin sonuçlarının bilimsel araştırma projesine dönüştürülmesi de amaçlanıyor.

Birinci basamak sağlık hizmetlerine yönelik proje, ilk olarak Sincan Nefise Andiçen Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde hayata geçirildi.

Okulda bulunan 65 öğretmenin şeker, tansiyon, kilo ve boy ölçümleri yapıldı. Değerleri yüksek veya düşük olanlar, takibe alınmak için Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendirildi.

"Amacımız halk sağlığını korumak"

Sincan İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Celal Almaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halk sağlığını korumak adına bu projeye başladıklarını söyledi.

Öğretmenlerin öğrenciler için rol model olduğunu vurgulayan Almaz, "Sincan bölgemizde yaklaşık 7 bin 500 öğretmenimiz var. 1500 öğretmemizin taramasını yapmayı hedefledik. Bu taramalarda diyabet, obezite, hipertansiyon ve bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar açısından taramalarını yapıyoruz." dedi.

Türkiye'de benzeri pek bulunmayan bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Almaz, "Sincan bölgesini seçmemizdeki neden, doğum oranı olarak Ankara'nın en aktif, ölüm oranı olarak da en az olan ilçelerden bir tanesi. İstatistiksel veriler, Sincan'da genç nüfusun çok olduğunu gösteriyor. Okullarımızdaki öğrencilerimize yapacağımız Koruyucu Sağlık Hizmetleri Eğitimi'nin, sağlık okuryazarlığını artıracağını böylece halk sağlığını da olumlu yönde etkileyeceğin düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Almaz, Nefise Andiçen Mesleki Teknik Anadolu Lisesindeki öğretmenlerin, 3 aylık kan şekeri ortalamasını gösteren hemoglabin, obezite ve tütün kullanımı taramalarının gerçekleştirildiğini anlattı.

"İlk kez kan şekerimi ölçtürdüm"

Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülsen Güneş, projeyle öğretmenlerin, öğrencilerin ve çevrelerinin sağlığını korumayı amaçladıklarını söyledi.

Güneş, projenin aynı zamanda erken tanı çalışması olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimizin kan şekerlerinde yükseklik varsa Gülhane Eğitim ve Araştırma Aile Sağlığı Merkezine yönlendireceğiz ve orada daha ileri tetkikler yapılacak. Özellikle diyabet açısından erken tanı konulmuş olacak. Hipertansiyon, obezite taraması da var aynı zamanda. Diyabet gerçekten dünyada ve ülkemizde de çok yaygınlaşan bir hastalık. Biz 'Diyabet pandemisi var.' diyoruz. Çünkü yaşam faktörleriyle ilgili olarak, beslenme, fiziki aktivite gibi özelliklerle ilgili olarak bulaşıcı olmayan hastalıklar artıyor. Biz de böyle halk sağlığının önemli bir alanı olan bu konuda proje yapmak istedik."

Lisenin müdürü Veli Gül ise "Kilom, boyum, tansiyonum ve 3 aylık kan şekerim ölçüldü. Şimdiye kadar kan şekerim hiç ölçülmemişti. Bu vesileyle kan şekerimi de ilk kez ölçtürmüş oldum. Öğretmen arkadaşlarımızla taramalara katılarak öğrencilerimize de rol model oluyoruz. 790 öğrencimiz var, biz öğrencilere anlatacağız, öğrenciler ailelerine anlatacak, ikinci etapta da aileleri davet edeceğiz. Sağlık konusunda erken tanının önemini ilmek ilmek işleyerek Sincan ilçemizde farkındalık yaratmaya çalışacağız." dedi.