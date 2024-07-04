Şırnak'ta Yüksekten Düşen Kişi Ambulans Helikopterle Hastaneye Sevk Edildi - Son Dakika
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Sağlık

Şırnak'ta Yüksekten Düşen Kişi Ambulans Helikopterle Hastaneye Sevk Edildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yüksekten düşen bir kişi, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye sevk edildi. İlçede yaşayan 52 yaşındaki K.Ö, yakınları tarafından Beytüşşebap Devlet Hastanesine götürüldü. Yapılan tetkikler sonucunda K.Ö'nün travma şüphesiyle Şırnak'a sevk edilmesine karar verildi ve ambulans helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

04.07.2024 15:01
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yüksekten düşen kişi ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye sevk edildi.

İlçede yaşayan ve yüksekten düşen 52 yaşındaki K.Ö, yakınları tarafından Beytüşşebap Devlet Hastanesine götürüldü.

Burada yapılan tetkiklerde K.Ö'nün travma şüphesiyle Şırnak'a sevk edilmesine karar verildi.

K.Ö, ambulans helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine ulaştırıldı.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Şırnak'ta Yüksekten Düşen Kişi Ambulans Helikopterle Hastaneye Sevk Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta Yüksekten Düşen Kişi Ambulans Helikopterle Hastaneye Sevk Edildi - Son Dakika
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