Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yüksekten düşen kişi ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye sevk edildi.
İlçede yaşayan ve yüksekten düşen 52 yaşındaki K.Ö, yakınları tarafından Beytüşşebap Devlet Hastanesine götürüldü.
Burada yapılan tetkiklerde K.Ö'nün travma şüphesiyle Şırnak'a sevk edilmesine karar verildi.
K.Ö, ambulans helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine ulaştırıldı.???????
Son Dakika › Sağlık › Şırnak'ta Yüksekten Düşen Kişi Ambulans Helikopterle Hastaneye Sevk Edildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?