Sivas'ın Gemerek ilçesinde "Hemşireler Günü" kutlandı.
Gemerek Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Hastane Müdürü Tolunay Üstün, müdür yardımcısı Makbule Alıcı ve kalite direktörü Yunus Yıldırım, hemşireler ile pasta kesti.
Üstün, ilçede görev yapan hemşirelerin "Hemşireler Günü"nü tebrik etti.
Son Dakika › Sağlık › Sivas'ta Hemşireler Günü Kutlandı - Son Dakika
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