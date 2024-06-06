Sivas'ta keneden ilk ölüm - Son Dakika
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Sağlık

Sivas'ta keneden ilk ölüm

Sivas'ta Afgan uyruklu bir kişi, vücuduna yapışan kene sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalanarak hayatını kaybetti. Gülbidin Ekberi adlı kişi, keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlandı ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ekberi'nin cenazesi ülkesinde defnedildi.

06.06.2024 11:26
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Sivas'ta keneden ilk ölüm

SİVAS - Sivas'ta vücuduna kene yapışması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalanan bir kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Gemerek İlçesi Eşikli Köyü'nde meydana geldi. Afgan uyruklu olduğu öğrenilen Gülbidin Ekberi hayvanları otlattığı sırada vücuduna kene yapıştı. Yapışan keneyi kendi çıkaran Ekberi, daha sonra rahatsızlandı. Bir süre üniversite hastanesinde tedavi gören Ekberi, 3 gün önce hayatını kaybetti. Ekberi'nin cansız bedeni ülkesinde defnedildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Sivas'ta keneden ilk ölüm - Son Dakika

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