Sivas'ta keneden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta keneden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

08.06.2022 11:14

Sivas'ta keneden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi Sivas'ta kene ısırması sonucu KKKA tanısı konulan hastanın vefat etmesiyle, ilde bu yıl kene ısırması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Sivas'ta keneden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

SİVAS - Sivas'ta kene ısırması sonucu KKKA tanısı konulan hastanın vefat etmesiyle, ilde bu yıl kene ısırması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Kelkit Vadisi'nde havaların ısınması ile kene kabusu yeniden başladı. Kene teması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti. Vefat eden hastayla birlikte Sivas'ta bu yıl KKKA nedeniyle ölenleri sayısı 6'ya yükseldi. Sivas Merkeze bağlı Kızılcakışla köyünde ikamet eden 82 yaşında ki İ.Ç' ye evinin bahçesinde kene yapıştı. Keneyi kendi imkanlarıyla çıkaran İ.Ç ateşlenmesinin ardından yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adam 5 gün boyunca verdiği hayat mücadelesini kaybetti. İ.Ç' nin cenazesini teslim alan yakınları defnedilmek üzere Kızılcakışla köyüne götürdü.

Sivas'ta keneden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi
Sivas'ta keneden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi
Sivas'ta keneden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi
Sivas'ta keneden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

YORUMLAR
500
Ulaş'ta 'Gözleme Şenliği' düzenlendi Ulaş'ta 'Gözleme Şenliği' düzenlendi Doğa yürüyüşünde boz ayı ile karşılaştılar Doğa yürüyüşünde boz ayı ile karşılaştılar
Kaynak: İHA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Kızılcakışla, Sivas, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sivas'ta keneden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:22 Cinayet zanlısından mahkemede yaptığı savunma şaşkına çevirdi: Ambulans geç geldiği için öldü
11:17 Ünlü futbolcunun kızından skandal görüntüler! Katıldığı yarışmada sevgilisini aldatırken yakalandı!
11:07 Defne Samyeli'nin sahne şovu tartışma konusu oldu! Kıyafetlerini çıkartarak sadece mayoyla konser verdi
11:05 Çekmeköy'de parkta yapılan yıkım çalışması sonrası vatandaş ayağa kalktı! İş makinelerinin girdiği alanda nöbet tutuyorlar
11:04 Bakan Bozdağ açıkladı: Kira artışına yüzde 25 sınırı getirildi
10:58 Yengesiyle olan yasak ilişkisi ve kadına şiddetle yargılanan eski futbolcu Giggs'in son hali görenleri şaşırttı
10:39 Sarışın ve esmer kız arasındaki kavgayı dakikalarca izlediler! Müdahalede bulunulmaması tepki çekti...
10:23 Güne yükselişin sürdürerek başlayan Dolar 17 TL'yi aşarken gram altın da 1000 TL'nin üstüne çıktı
10:17 Doğum yaptığını iddia eden trans birey Mükremin Gezgin'e gelen tepkiler çığ gibi büyüyor
10:12 Antartika buz sahanlığında araştırma yapan bilim insanları dünyanın gizli bölmesini keşfetti! Alt katmana indiler...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 11:32:18. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta keneden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement