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Soğuk hava kalbi yoruyor - Son Dakika

Soğuk hava kalbi yoruyor

01.02.2022 09:44

Soğuk hava kalbi yoruyor Kardiyoloji Uzman Prof. Dr. İbrahim Baran, soğuk havaların kalp krizini tetiklediğini söyledi.

Soğuk hava kalbi yoruyor

BURSA - Kardiyoloji Uzman Prof. Dr. İbrahim Baran, soğuk havaların kalp krizini tetiklediğini söyledi.

Medicana Bursa Hastanesi Kardiyoloji Uzman Prof. Dr. İbrahim Baran, "Soğuk hava, vücutta ve damarlarda büzülme yani spazm dediğimiz duruma sebebiyet verir. Bu spazm kalbin, vücuda kan göndermesini zorlaştırır. Kalpte iş yükü artışına sebep olur. Soğuk havada, kalp damarlarında da büzülme meydana gelir. Eğer orta derecede bir koroner yetersizliği varsa, bu soğuk havada şiddetlenir. Hastada göğüs ağrısı ortaya çıkar. Daha ileri derece koroner hastalarda ise soğuğa bağlı kalp krizi tetiklenebilir. Çok nadiren de olsa ani ölümler ortaya çıkabilir" diye konuştu.

Soğuk havanın diğer bir zararının kan basıncını yükseltmesi olduğunu ifade eden İbrahim Baran, "Kan basıncının yükselmesi, özellikle kalp yetmezliği olan hastalarda rahatsızlığın artmasına sebep olabilir. Kalp hastalarının bu sebeple soğuk havalarda, kendilerini soğuktan korunması gerekiyor. Soğuk havalarda dışarıya çıkmama şeklinde olabilir. Özellikle yaşlılar soğuk havalarda ihtiyaçlarını karşılamak için dışarıya çıkmak zorunda kalıyorlar. Bu gibi durumlarda kalp rahatsızlığı olanların durumunu kötü etkileyebiliyor. Bunlardan korunmak için soğuk havadan kaçınmak gerekiyor. Kıyafetlerin uygun seçilmesiyle başlanmalıdır. Bununla ilgili farklı sıkıntılar ortaya çıkıyorsa, hastanın mutlaka doktora müracaat etmesi gerekir" şeklinde konuştu.

Soğuk hava kalbi yoruyor
Soğuk hava kalbi yoruyor
Soğuk hava kalbi yoruyor

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İbrahim Baran, Kalp Krizi, Bursa, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Soğuk hava kalbi yoruyor - Son Dakika


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