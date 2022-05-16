Son dakika haber! Çukurova'nın endemik bitkileri ilaç sanayisine kazandırılacak - Son Dakika
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Son dakika haber! Çukurova'nın endemik bitkileri ilaç sanayisine kazandırılacak

16.05.2022 13:11

Son dakika sağlık haberi: Çukurova'nın endemik bitkileri ilaç sanayisine kazandırılacak "Çukurova'dan Dünyaya Büyük Miras Dioscorides" çalıştayı yapıldı Adana'nın Kozan ilçesinde "Çukurova'dan Dünyaya Büyük Miras Dioscorides" çalıştayında Çukurova'nın endemik bitkilerinin ekonomiye ve ilaç sanayisine...

Çukurova'nın endemik bitkileri ilaç sanayisine kazandırılacak

"Çukurova'dan Dünyaya Büyük Miras Dioscorides" çalıştayı yapıldı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde "Çukurova'dan Dünyaya Büyük Miras Dioscorides" çalıştayında Çukurova'nın endemik bitkilerinin ekonomiye ve ilaç sanayisine kazandırılması görüşüldü. Başta sarı kantaron, kekik olmak üzere birçok bitki florası zenginliğinin bölgede olduğuna dikkat çekildi.

Kozan ve çevresinde endemik bitki çeşitliliğinin ilaç sanayisine kazandırılması için ilçede ilk kez düzenlenen "Çukurova'dan Dünya'ya Büyük Miras Dioscorides" çalıştayında tıbbi bitkilerin ilaç sanayisine kazandırılması için akademisyenler görüşlerini paylaştı.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, etkinlikte yaptığı konuşmada, 2013 yılında Dioscorides heykelinin Atatürk Parkına kazandırılmasında eczacıların büyük desteği olduğunu söyledi.

Anavarza Kalesi'nin bulunduğu bölgede yaşamış olan Grek hekim, eczacı olan Dioscorides'in dünya eczacılık tarihi açısından önemli bir eser olan Materia Medica'nın kitabında yer alan tıbbi bitkilerle ilaç sanayisine ışık tuttuğunu kaydeden Eczacı Hakan Can, "Dioscorides'in bölgemizde yetişmesi ve uluslararası akademik düzeyde ilk toplantısını gerçekleştirmiş olduk. Ayrıca bölgedeki tıbbı bitkilerin ilaç sanayisinde değerlendirilerek doğru bir şekilde ilaç sanayisine kazandırılması için uzmanlar ile bir araya geldik" dedi.

"Çukurova ve bitkileri ile halka deva olmaya devam etmektedir"

Adana Eczacı Odası Başkanı Ömür Mürsel Yalbuzdağ, tıbbı bitkilerin ilaç sanayisine kazandırılmasının önemine değinerek, "Dioscorides Anadolu'da yaşamış, ilaç bitki bilimin öncüsü ve eserleri yüzyıllarca okutulmuş. Materia Medica tıbbi malzeme 660'dan fazla bitkisel maddeyi alan bilim insanı. Bu kitap Anadolu bitkileri için en önemli kaynaklardan birisi. Bölgede bitkilerinin ortaya çıkması önemlidir. Çukurova ve bitkileri ile halka deva olmaya devam etmektedir. Bu bitkilerin tanıtılması ve ilaca dönüşmesi önemlidir. Bu çalıştayı önemsiyoruz" diye konuştu.

"Bölgede yetişen tıbbi bitkilerin katma değeri çok yüksek"

Çalıştayda konuşan 23. Dönem AK Parti Milletvekili Eczacı Mehmet Domaç, bölgenin çok zengin bitkisel ürün alanı olduğunu ifade ederek, "Hemen ihraç edilebilecek ürünler. Katma değeri çok yüksek. Ey eczacılar eczacılık dışında da müteşebbis olun, yanınızda 200 insan çalışsın köylü üretsin. 2 bin yıldır Dioscorides'in bitkileri günümüzde de kullanılmaktadır. Eczacılarımız da kalıcı eserler bıraksınlar" dedi.

"540 tıbbı bitki bölgede yer alıyor"

Prof. Dr. Afife Mat, Dioscorides'in tarihteki önemini aktaran sunumunun ardından Dioscorides kitabında yer alan 540 tıbbi bitkinin ülkemizde ve bölgemizde yer aldığının altını çizerek kitabın Viyana'da kütüphanede 40 kilit altında saklandığını kaydetti.

Haşhaş, mekonium, afyonun dünyanın en eski ağırı kesicisi olduğunu ve Türkiye'de en kaliteli tohumların yetiştiğini söyleyen Prof. Dr. Mat, "Sarı kantaron yağı iyileştirici ve antidepresan, kedi otu, deve dikeni, lavanta, şerbetçi otu, mayıs papatyası, ısırgan otu, adaçayı, öksürük otu, klinik çalışmaları yapılmış etki mekanizmaları bilinen kanıtlanmış bitkiler ve eczacıların görevi bu büyük mirasa sahip çıkmaktır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Dr. Haluk Uygur bölgede fotoğrafladığı bitkilerle sunum yaptı.

Son dakika haber! Çukurova'nın endemik bitkileri ilaç sanayisine kazandırılacak
Son dakika haber! Çukurova'nın endemik bitkileri ilaç sanayisine kazandırılacak
Son dakika haber! Çukurova'nın endemik bitkileri ilaç sanayisine kazandırılacak
Son dakika haber! Çukurova'nın endemik bitkileri ilaç sanayisine kazandırılacak

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Çukurova, Kozan, Adana, İlaç, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber! Çukurova'nın endemik bitkileri ilaç sanayisine kazandırılacak - Son Dakika


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