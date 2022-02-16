Son dakika haber... Kalbinin arkasında birikmiş 1,5 litrelik sıvıdan operasyonla kurtuldu - Son Dakika

Aydın'da yaşayan 46 yaşındaki ev hanımı Ayşe Dereli'nin kalbinin arka kısmında biriken ve hayati tehlikeye neden olan 1,5 litre sıvı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonla alındı.

Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Dereli, 2 yıl önce nefes darlığı ve şiddetli baş ağrısı şikayetiyle İzmir'deki özel bir hastaneye gitti. Dereli'nin kalp çevresinde sıvı toplanması tespit edildi.

Önerilen ilaçları kullanmasına karşın rahatsızlığı devam eden Dereli, son olarak Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Dereli'yi muayene eden ADÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ufuk Eryılmaz, kalbin arkasındaki sıvının iğne yardımıyla sırt bölgesinden boşaltılması gerektiğini bildirdi.

Dereli, Eryılmaz ve ekibinin operasyonuyla, kalbinin arkasında biriken 1,5 litrelik sıvıdan kurtularak sağlığına kavuştu.

"Nefes alamıyor ve yürüyemiyordum"

Ayşe Dereli, AA muhabirine, operasyon öncesinde 10 kadar ilacı sürekli kullandığını ancak bir türlü sağlığına kavuşamadığını ifade etti.

Hayatını sürdürmekte zorlandığını dile getiren Dereli, "Nefes alamıyor ve yürüyemiyordum. Başımın altına yastık bile koyamıyordum. Yatsam bile başımın yorgunluğu gitmiyordu. Konuşurken bile yoruluyordum. Şimdi çok şükür iyiyim." dedi.

"Nadir bir durum"

Doç. Dr. Ufuk Eryılmaz, 20 yıllık meslek hayatında ilk kez, sırt bölgesinden yapılan işlemle hastanın kalbindeki sıvıyı aldıklarını söyledi.

Müdahalenin çok riskli olduğunu ve bunu da hastaya anlattığını belirten Eryılmaz, şöyle devam etti:

"Genelde kalbin ön yüzünde biriken sıvılara girişim daha kolay oluyor fakat sınırlı ve arka tarafta olduğu zaman bu durum bazen cerrahi müdahale gerektiriyor. Tabii hastanın kilolu olması sebebiyle cerrahisi de yüksek riskliydi. Nitekim hastanın nefes darlığı da çok belirgindi. Öyle olunca biz kendi meslektaşlarımızla bir istişare yaptık. Kalp damar cerrahisi, göğüs cerrahisi, radyolojiden çok büyük destek alarak, onların eşliğinde ve desteğiyle hastayı 'perkütan' dediğimiz cilt üstünden iğneyle sıvısını boşaltacak şekilde işleme aldık. Haliyle bu işlem çok kolay bir işlem değildi. Girdiğimiz bölge özünde sırt tarafından kalbin arka yüzüne, kalp zarına ulaşmaya çalışıyoruz. Burada kalbe ulaşırken akciğere, akciğer zarına, oradaki komşu damarlara zarar verebilme riskimiz vardı ama bunların hiçbiri olmadı."

Kalp çevresindeki sıvının neden biriktiğinin daha sonra yapılacak testler sonucu anlaşılacağını aktaran Eryılmaz, "Bu hastalık 'kalp zarı iltihabı' olarak da bilinir. Genellikle yetişkinlerde görülüyor. Yaşa göre sebepler farklılık gösterebiliyor. Enfeksiyonlar, kalp krizi sonrası, travma, kalp ameliyatı sonrası ya da nedeni belirsiz bir şekilde görülebilir. Kalp zarı iltihabında genellikle 50-300 mililitre sıvı birikir. Fakat burada kalbin arka duvarında 1,5 litre ve kalbe sınırlı şekilde görülmesi nadir bir durumdu." ifadelerini kullandı.

Başhekim Gülnur Taşçı Bozbaş da önemli bir operasyonun başarılı şekilde hastanelerinde gerçekleşmesinden dolayı gururlu olduklarını bildirdi.