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Son dakika haber! Manisa'da bir ilk... Ölümcül akciğer pıhtısına anjiyografi ile müdahale - Son Dakika

Son dakika haber! Manisa'da bir ilk... Ölümcül akciğer pıhtısına anjiyografi ile müdahale

14.02.2022 20:40

Son dakika sağlık haberine göre Manisa'da bir ilk... Ölümcül akciğer pıhtısına anjiyografi ile müdahale Manisa Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Göğüs Hastalıkları Hekimi Uzm Dr.

Manisa'da bir ilk... Ölümcül akciğer pıhtısına anjiyografi ile müdahale

Manisa Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Göğüs Hastalıkları Hekimi Uzm Dr. Önder Utku Datlı:

"Covid hastalığına bağlı olarak akciğere, beyine, kalbe pıhtı atışlarında belirgin artışlar saptandığını tespit ettik"

Kardiyoloji Hekimi Uzm. Dr. Mehmet Burak Özen:

"Her iki damarda bir su bardağı kadar pıhtı vardı"

Akciğerine pıhtı atan Songül Ağdağ:

"Yolda baygınlık geçirdim. Gözümü açtığımda hastanedeydim"

MANİSA - Otobüs yolculuğu sırasında baygınlık geçiren ve kaldırıldığı Manisa Şehir Hastanesinde akciğerine pıhtı attığı tespit edilen hastaya, göğüs hastalıkları ve kardiyoloji uzmanları tarafından anjiyografi yöntemle müdahale edildi. Akciğer atardamarını tıkayarak ani ölümlere sebebiyet veren pıhtı atmasını, Manisa'da ilk defa anjiyografi yöntemiyle tedavi eden şehir hastanesinin başarılı doktorları, hastayı sağlığına kavuşturdu.

Manisa Şehir Hastanesi doktorları, geç kalındığında ölümcül sonuçlar doğuran akciğer pıhtısına anjiyografi yöntemiyle müdahale ederek, Manisa'da bir ilke imza attı. Otobüs yolculuğu sırasında baygınlık geçiren 3 çocuk annesi 36 yaşındaki Songül Ağdağ'a, Manisa Şehir Hastanesi'nde akciğere pıhtı atması (masif pulmoner emboli) tanısı konuldu. Hemen hastanenin başhekim yardımcısı ve aynı zamanda göğüs hastalıkları hekimi Uzm. Dr. Önder Utku Datlı ve kardiyoloji hekimi Uzm. Dr. Mehmet Burak Özen bir araya gelerek, hastaya anjiyografi yöntemiyle tedavi uygulamaya karar verdi. Uzm. Dr. Mehmet Burak Özen tarafından hastaya iki akıllı kateter yerleştirilerek ultrasonik (ses dalgaları) tromboliz (pıhtı eritilmesi) işlemi gerçekleştirilerek, akciğer içinde oluşan pıhtı tamamen eritildi ve hastanın hayatta kalması sağlandı. Yapılan operasyonla ilgili bilgi veren Manisa Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Göğüs Hastalıkları Hekimi Uzm Dr. Önder Utku Datlı, "Bir yıl önce Covid hastalığı geçirip akciğere pıhtı atması şikayetiyle bize başvuran hasta, 35 yaşında genç bir hasta olması sebebiyle tarafımızca değerlendirildi ve bu pıhtı atmasının ölümcül masif emboli olduğu saptandı. Kardiyoloji ile birlikte hastamıza gerekli tedaviyi uyguladık. Pulmoner artere kateter ile girerek, bu tedaviyi yaptık. Bu işlemde kardiyoloji doktorumuz Burak bey anjiyoda bize yardımcı oldu. Bu işlem sayesinde hasta, hayati tehlikesini atlatmış oldu" dedi.

"Covid ile birlikte pıhtı atmalarında artış saptandı"

Covid hastalığına bağlı olarak akciğere, beyine, kalbe pıhtı atışlarında belirgin artışlar saptandığını tespit ettiklerini de vurgulayan Datlı, "Bununla ilgili çok sık vakalarımız olmaya başladı ama genç hastalardaki bu pıhtı atışı çok daha tehlikeli olmakta. Akciğerdeki pıhtı atmaları da çok ölümcül seyretmekte. Bu hastamızda da her iki akciğerini besleyen iki ana damarında pıhtı attığı için gerekli tedaviyi lokal pulmoner arter kateteri uygulayarak yaptık" diye konuştu.

"Bu tedavi başarılı olarak ilk defa hastanemizde uygulandı"

Anjiyografi yöntemiyle tedaviyi uygulayan Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Hekimi Uzm. Dr. Mehmet Burak Özen de son zamanlarda akciğere pıhtı atma vakalarında ciddi artışlar yaşandığına dikkat çekerek, "Akciğere pıhtı atma olayı bir kalp krizi gibi, bir felç gibi ani müdahale edilmesi gereken bir olay. Genç hastalarımızda bunu son zamanlarda çok daha sık görmekteyiz. Bu hastamızda akciğer atar damarının büyüklüğü nedeniyle her iki ana damarda bir su bardağı kadar pıhtı vardı. Hastayı göğüs uzmanımız değerlendirdi, acil müdahale kararı aldık. Bu hastalarda önemli olan pıhtı eritici tedavi vermek ama bu pıhtı eritici tedaviyi damar yoluyla uyguladığımızda çok ciddi yan etkileri olabiliyor bazen. Hem bu yan etkileri azaltmak hem de tedavinin etkisini arttırmak için hastanın kasık toplar damarından girerek, oradan iki kateter vasıtasıyla hastanın her iki akciğer atar damarına ulaştık. Buradaki kateterler hem pıhtı eritici ilacı direkt pıhtı içine salarak etki edecek hem de kateterin özelliği olarak bu pıhtı tıkacını ultrasonik dalgalar ile dağıtılmasını sağlayacaktı. Bu kateterlerle hastamıza özel 24 saat pıhtı eritici tedaviyi ve ultrasonik pıhtı dağıtmasını uyguladık ve hastamız bu tedaviden çok büyük fayda gördü. Bu tedavi başarılı olarak Manisa'da ilk defa hastanemizde uygulandı. Tedaviyi göğüs hastalıkları uzmanımız ile birlikte anjiyografi yöntemiyle uyguluyoruz. Artık göğüs uzmanlarımız ile birlikte anjiyografi yöntemiyle pulmoner artere atan pıhtılara bu şekilde müdahale edeceğiz. Hastamızın durumu gayet iyi" diye konuştu.

Akciğerine pıhtı atan ve başarılı operasyonla yeniden hayata tutunan Songül Ağdağ ise yaşadığı süreci şöyle anlattı: "Otobüsle Erzurum'dan geliyordum. Yolda baygınlık geçirdim. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Daha önceden de doktorlara başvurmuştum. Bir rahatsızlığım vardı ama genel durumum iyiydi. Aniden gelişen bir baygınlıktı. Allah doktorlarımızdan razı olsun.

Son dakika haber! Manisa'da bir ilk... Ölümcül akciğer pıhtısına anjiyografi ile müdahale
Son dakika haber! Manisa'da bir ilk... Ölümcül akciğer pıhtısına anjiyografi ile müdahale
Son dakika haber! Manisa'da bir ilk... Ölümcül akciğer pıhtısına anjiyografi ile müdahale

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Şehir Hastanesi, Mehmet Burak, Manisa, su, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber! Manisa'da bir ilk... Ölümcül akciğer pıhtısına anjiyografi ile müdahale - Son Dakika


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