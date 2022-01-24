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Son dakika haber: Mersin Şehir Hastanesinde 5 yılda 10 milyondan fazla poliklinik hizmeti verildi - Son Dakika

Son dakika haber: Mersin Şehir Hastanesinde 5 yılda 10 milyondan fazla poliklinik hizmeti verildi

24.01.2022 10:59
Son dakika haber: Mersin Şehir Hastanesinde 5 yılda 10 milyondan fazla poliklinik hizmeti verildi

Son dakika sağlık haberi: Teknolojik ve fiziki altyapısıyla kurulduğu 2017'den bu yana hastalara 10 milyonu aşkın poliklinik hizmeti veren Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kovid-19 sürecinde de şifa dağıtmaya devam ediyor.

Teknolojik ve fiziki altyapısıyla kurulduğu 2017'den bu yana hastalara 10 milyonu aşkın poliklinik hizmeti veren Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kovid-19 sürecinde de şifa dağıtmaya devam ediyor.

Kamu-özel sektör iş birliğiyle yaptırılan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Şubat 2017'de hizmete açılan hastane, kuruluşunun 5. yılında hem kentte hem de çevre illerde yaşayan vatandaşlara umut oluyor.

Açıldığı günden bu yana, 10 milyon 292 bin 660 poliklinik hizmeti verilen hastanenin tam donanımlı ameliyathanelerinde de 387 bin 96 cerrahi operasyon gerçekleştirildi.

Doğum heyecanı 52 bin 563 kez yaşandı

Kentteki anne adaylarının 52 bin 563'ü Mersin Şehir Hastanesinde doğum heyecanı yaşadı.

Bu süreçte hastanenin acil servisine başvuran 3 milyon 13 bin 403 kişiye de kesintisiz sağlık hizmet verildi.

Sağlık turizminde önemli bir tesis haline gelen Mersin Şehir Hastanesi, yabancı hastalara da şifa dağıttı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 sürecinin başlangıcından bu yana salgına karşı çalışmalar yürütülen hastane, geniş alanları ve güçlendirilmiş kadrolarının yanı sıra teknolojik ve fiziki altyapısıyla hastalara hizmet vermeye devam ediyor.

Çevre illere de hizmet ediyor

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bahar Aydınlı, AA muhabirine, hasta kabulüne başladıkları ilk günden bu yana çok yol aldıklarını söyledi.

İyi bir teknoloji ve altyapıya sahip olduklarını, vatandaşlara tam kapasite hizmet verdiklerini belirten Aydınlı, şöyle konuştu:

"Mersin nüfusuna gerçekten hitap eden büyük bir hastane. Bütün branşlarda ekibimiz mevcut. Sağlık hizmetinde sınırlı kapasitesi olan illerden sevkler ve başvurular çok fazla oluyor. Özellikle Karaman'dan başlayıp Konya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş tarafından çok ciddi hasta yükümüz var. Sağlık hizmetini, şehir hastanesiyle aslında Mersin vatandaşının ayağına getirmiş oluyoruz. Tüm özellikli hizmetler hastanemizde mevcut. Açılıştan bugüne de o özellikteki hizmetleri katlayarak arttırmaya devam ediyoruz."

Aydınlı, hastane bünyesindeki yanık merkezinin kapasitesini arttırdıklarını, inme, kalp ve onkoloji merkezlerindeki tedavilerin de son derece önemli olduğunu ifade etti.

Hastane misyonunun devamlılığını önemsediklerinin altını çizen Aydınlı, "Mersin'in yaklaşık yüzde 60'ının üzerindeki sağlık hizmet kapasitesini tek başına şehir hastanesi sağlıyor. Hizmetlerin artışını sağladık. Ulaşımı düzelttik. Bununla ilgili vatandaştan gelen tüm dönüşleri kabul ediyoruz ve buna uygun da çözüm önerilerinde bulunuyoruz. Bundan sonrasında bu sayının katlanarak devam edeceğini düşünüyorum. Burası dev bir kompleks. Biz o sayıların hepsini kaldırabiliriz." diye konuştu.

"Sağlık turizminde öncüyüz"

Sağlık turizminin, en önemli misyonları arasında olduğuna dikkati çeken Aydınlı, "Sağlık Bakanlığımız bu konuda bizi çok destekliyor. Sadece Orta Doğu'dan değil Rusya, Türk Cumhuriyetleri ve Avrupa'dan da birçok branşta sağlık turizmi hastası aldık. Tedavi ettik ve buradan çok mutlu şekilde ülkelerine geri döndüler. Sağlık turizminde öncüyüz." ifadelerini kullandı.

Aydınlı, Kovid-19'la mücadele sürecini titizlikle yürütmeye devam ettiklerini, bu süreçte "İyi ki şehir hastaneleri var" ifadelerini çok kez duyduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu hastanenin açılış kapasitesi 1294 yatak. Şu an biz 1386 yatağa gittik. Hedefimiz 1400 ve üstüne çıkabilmek çünkü artan nüfusun yükünü de karşılamamız gerekiyor. Mersin dinamik bir şehir. Göç alıyor, nüfus artıyor. Öğrencilerimiz var. Artan nüfusa da hizmet verebilmek için açılış fizibilite planlamasından daha yüksek yatak kapasitelerini gerçekten geçmek ve o yatakları da kalıcı tescile dönüştürmek gerekecek. Hem yatak kapasitesinin büyüklüğünden hem de tüm branşlardaki hekimi bünyesinde bulundurabilmesinden dolayı Mersin'in pandemi yükünün yüzde 70'ten fazlasını şehir hastanesi karşıladı."

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Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber: Mersin Şehir Hastanesinde 5 yılda 10 milyondan fazla poliklinik hizmeti verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Mersin Şehir Hastanesinde 5 yılda 10 milyondan fazla poliklinik hizmeti verildi - Son Dakika
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