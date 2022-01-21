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Son dakika haber | Obezite rahatsızlığı olan yaşlı kadın hastaneye böyle ulaştırıldı - Son Dakika

Son dakika haber | Obezite rahatsızlığı olan yaşlı kadın hastaneye böyle ulaştırıldı

21.01.2022 18:52

Son dakika gelişmesine göre Obezite rahatsızlığı olan yaşlı kadın hastaneye böyle ulaştırıldıBİTLİS Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde sağlık sorunları yaşayan 230 kilogram ağırlığındaki 82 yaşındaki kadın, obez ambulansıyla hastaneye ulaştırıldı.

Obezite rahatsızlığı olan yaşlı kadın hastaneye böyle ulaştırıldı

BİTLİS Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde sağlık sorunları yaşayan 230 kilogram ağırlığındaki 82 yaşındaki kadın, obez ambulansıyla hastaneye ulaştırıldı.

Adilcevaz ilçesi Kavuştuk köyünde yaşayan 82 yaşında 230 kilogram ağırlığındaki KOAH ve ayaklarında şişme gibi sağlık sorunları yaşayan Kevser Keser'in yakınları 112 Acil Servisini arayarak yardım talebinde bulundu. İhbarı değerlendiren İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, obez ambulansıyla Kavuştuk köyüne gitti. Obez ve KOAH hastası kadına ilk müdahaleyi evinde yapan sağlık ekipleri, daha sonra obez ambulansıyla yaşlı kadını Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Son dakika haber | Obezite rahatsızlığı olan yaşlı kadın hastaneye böyle ulaştırıldı
Son dakika haber | Obezite rahatsızlığı olan yaşlı kadın hastaneye böyle ulaştırıldı
Son dakika haber | Obezite rahatsızlığı olan yaşlı kadın hastaneye böyle ulaştırıldı

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Adilcevaz, Obezite, Bitlis, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber | Obezite rahatsızlığı olan yaşlı kadın hastaneye böyle ulaştırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Obezite rahatsızlığı olan yaşlı kadın hastaneye böyle ulaştırıldı - Son Dakika
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