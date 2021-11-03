Son dakika haber! Vakalarının azaldığı Van'da hastaneler ek mesai uyguluyor - Son Dakika

Vakalarının azaldığı Van'da hastaneler ek mesai uyguluyor

Bu uygulamayla randevu alınamayan göğüs, KBB, dahiliye, kadın doğum gibi branşlarda ek mesai vermeye başlandı

VAN - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, korona virüs vaka sayısının düşük olması nedeniyle vatandaşa daha iyi hizmet sunmak amacıyla ek mesai uygulaması başlattı.

Doğu Anadolu Bölgesinde yaklaşık 3 milyon hastaya hizmet veren SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, randevu talebi yoğun olan branşlar için haftanın iki günü ek mesai uygulaması başlattı. Hastane, salı ve perşembe günlerinde göğüs, göz, kulak burun boğaz (KBB), dahiliye, çocuk, çocuk kalp hastalıkları, psikiyatri ve kadın doğum branşlarında saat 17.00 - 20.00 arasında ek poliklinik hizmeti vermeye başladı.

"Hastanemizde ek mesai uygulamasına geçtik"

Konuya ilişkin konuşan Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Kamil Yavuzer, vatandaşa daha iyi hizmet sunabilmek için yeni çalışmalara imza attıklarını belirtti. Başhekim Yavuzer, "Pandemi nedeniyle uzunca bir süredir hem esnek mesai hem de vaka sayısının yüksek olması hasebiyle poliklinik sayımız azdı. Şu an poliklinikleri açmış olmamıza rağmen çok ciddi oranda randevu talepleri gelmektedir. Bizler de bu randevu talepleri karşılamak adına hastanemizde ek mesai uygulamasına geçtik. Bu uygulamayla randevu alınamayan göğüs, KBB, dahiliye, kadın doğum gibi branşlarda ek mesai vermeye başladık. Mesai dışında da hastanemize başvurulabilirliğini sağlayabilmemiz için haftanın iki günü saat 17.00 - 20.00 arasında hastanemizde polikliniklerimiz açık olacak. Vatandaşlarımız MHRS üzerinden randevu alarak hastanemize başvuruda bulunabilirler" dedi.

Doktor ve vatandaşlar ise akşam saatlerinde uygulamaya konulan 3 saatlik ek mesai hizmetinden memnun olduklarını belirterek, hastane yönetimine teşekkür etti.