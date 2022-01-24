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Son dakika haberi! UMKE ekibi 2 buçuk yaşındaki çocuk için seferber oldu - Son Dakika

Son dakika haberi! UMKE ekibi 2 buçuk yaşındaki çocuk için seferber oldu

24.01.2022 12:09

Son dakika haberler... UMKE ekibi 2 buçuk yaşındaki çocuk için seferber oldu Kardan yolu kapalı köyde nöbet geçiren 2,5 yaşındaki çocuğun yardımına UMKE yetişti Bilecik kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde hastalanarak nöbet geçiren 2,5 yaşındaki çocuğun yardımına Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi yetişti.

UMKE ekibi 2 buçuk yaşındaki çocuk için seferber oldu

Kardan yolu kapalı köyde nöbet geçiren 2,5 yaşındaki çocuğun yardımına UMKE yetişti

BİLECİK - Bilecik kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde hastalanarak nöbet geçiren 2,5 yaşındaki çocuğun yardımına Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi yetişti.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bağlı Orhaniye köyündeki evinde rahatsızlanan 2,5 yaşındaki A.Y. ateşlenerek, nöbet geçirdi. Yapılan başvuru üzerine yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapalı köye gitmesi için UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri görevlendirildi. Orhaniye köyünün karlı yollarını arazi tipi araç ile aşan UMKE timi, hasta çocuğu ilk müdahalenin ardından ambulansa ulaştırdı. Ekipler çocuğa ambulans içinde yaptıkları müdahalenin ardından Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine götürdüler.

Son dakika haberi! UMKE ekibi 2 buçuk yaşındaki çocuk için seferber oldu
Son dakika haberi! UMKE ekibi 2 buçuk yaşındaki çocuk için seferber oldu
Son dakika haberi! UMKE ekibi 2 buçuk yaşındaki çocuk için seferber oldu

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Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Osmaneli, Bilecik, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi! UMKE ekibi 2 buçuk yaşındaki çocuk için seferber oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! UMKE ekibi 2 buçuk yaşındaki çocuk için seferber oldu - Son Dakika
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