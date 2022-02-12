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Son Dakika | Kanserle savaşta 'Akıllı ilaçlar' etkisi: İyileşmede fark oluşturuyor, sosyal hayata devamı sağlıyor - Son Dakika

Son Dakika | Kanserle savaşta 'Akıllı ilaçlar' etkisi: İyileşmede fark oluşturuyor, sosyal hayata devamı sağlıyor

12.02.2022 12:19

Son dakika haberler: Kanserle savaşta 'Akıllı ilaçlar' etkisi: İyileşmede fark oluşturuyor, sosyal hayata devamı sağlıyor Kanser tedavilerinde klasik tedavilere göre fark oluşturan "Akıllı ilaçlar", hem başarı oranı yüksek olduğu, hem de hastanın sosyal hayatına daha rahat devam etmesini sağladığı uzmanlar...

Kanserle savaşta 'Akıllı ilaçlar' etkisi: İyileşmede fark oluşturuyor, sosyal hayata devamı sağlıyor

DİYARBAKIR - Kanser tedavilerinde klasik tedavilere göre fark oluşturan "Akıllı ilaçlar", hem başarı oranı yüksek olduğu, hem de hastanın sosyal hayatına daha rahat devam etmesini sağladığı uzmanlar tarafından belirlendi.

Diyarbakır Memorial Hastanesinde görevli Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Şiyar Ekinci, akıllı ilaçların, belli bir hedefe, belli bir genetik değişikliği hedeflenmiş tedaviler olduğunu açıkladı. Akıllı ilaçların, klasik kemoterapi ilaçlarından ziyade her hastaya özgü verilen tedaviler olduğunu belirten Ekinci, bunların belli periyotlar halinde damardan uygulandığını kaydetti.

"Klasik kemoterapiye göre başarı açısından üstünlüğü var"

Haftalık, iki haftalık, ya da üç haftalık periyotlar halinde uygulamanın yapıldığını ifade eden Doç. Dr. Ekinci, "Bir kısmı evde tablet olarak tansiyon, şeker hastalarının ilaçlarını kullandığı gibi evde alınabiliyor. Artık çoğu kanser tedavisinde akıllı ilaçları kullanıyoruz. Başta meme, akciğer, bağırsak tümörü, beyin tümörü, lenfom olmak üzere çoğu tümörde artık akıllı ilaç tedavileri var. Akıllı ilaç tedavilerinin klasik kemoterapiye göre başarı açısından üstünlüğü var. Yanıt oranları daha iyi. Hastayı hayatta tutma başarısında klasik kemoterapiden daha üstünler. Yan etki açısından da klasik kemoterapiye göre çok daha masumlar. Kendine özgü yan etkileri var. Ama kanser hastaları için can sıkıcı olan bulantı, kusma, iştahsızlık, saç dökülmesi, yorgunluk, bitkinlik gibi yan etkiler daha az gözüküyor. Akıllı ilaçlar genel olarak iki ayrı gruba ayrılıyor. Bir, immünoterapiler. Şu an en güncel tedavi, en teknolojik tedaviler. İkincisi ise hedeflenmiş tedaviler. Yani belli bir mutasyon saptayıp bu mutasyona yönelik tedavi verme yöntemi. Klasik kemoterapide biz, belli kemoterapi ilaçlarını tüm hastalara aynı veriyorken, akıllı ilaç tedavilerinde hastanın tümörü genetik incelemeye gönderiyoruz. Bu genetik incelemede hangi hastaya hangi tedavinin, hangi ilacın verilebileceğini saptayıp o şekilde tedavi etmeye çalışıyoruz" dedi.

"Kemoterapinin yan etkileri zorlayıcı"

Meme kanseri tedavisini akıllı ilaçla gören 28 yaşındaki Helin Ekinci, yaklaşık olarak 7 aydır tedavi gördüğünü söyledi. Haziran ayında kemoterapiye başladığını aktaran Ekinci, "8 kez kemoterapi gördüm. Kemoterapinin yan etkileri zorlayıcı. Bulantı, yorgunluk, halsizlik, eklem ağrısı gibi yan etkileri var. Şu an akıllı ilaç alıyorum. ve akıllı ilacın hiçbir yan etkisiyle karşılaşmadım. Sosyal ve gündelik hayatıma devam ediyorum. Benim kanser türüm horona duyarlı olduğu için pozitif. Hormona duyarlı olduğu için akıllı ilaç bana uyuyor. ve bu yüzden 17 kür olarak alacağım akıllı ilacı. Şimdiye kadar bir zorluk görmedim, iyi gidiyor ve gayet de memnunum" diye konuştu.

Son Dakika | Kanserle savaşta 'Akıllı ilaçlar' etkisi: İyileşmede fark oluşturuyor, sosyal hayata devamı sağlıyor
Son Dakika | Kanserle savaşta 'Akıllı ilaçlar' etkisi: İyileşmede fark oluşturuyor, sosyal hayata devamı sağlıyor
Son Dakika | Kanserle savaşta 'Akıllı ilaçlar' etkisi: İyileşmede fark oluşturuyor, sosyal hayata devamı sağlıyor

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Genetik, Ekinci, Kanser, İlaç, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son Dakika | Kanserle savaşta 'Akıllı ilaçlar' etkisi: İyileşmede fark oluşturuyor, sosyal hayata devamı sağlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Kanserle savaşta 'Akıllı ilaçlar' etkisi: İyileşmede fark oluşturuyor, sosyal hayata devamı sağlıyor - Son Dakika
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