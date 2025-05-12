Talasemi Üniteleri Güçleniyor - Son Dakika
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Sağlık

Talasemi Üniteleri Güçleniyor

Adana'daki talasemi ünitesi, çevre illerdeki hastalara hizmet sunarak tedavi ve destek sağlıyor.

12.05.2025 17:18
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Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki talasemi ünitesi, kentin yanı sıra çevre illerdeki kalıtsal kan hastalarına da hizmet sunuyor.

Talasemi Federasyonu Genel Başkanı ve ünite sorumlusu Defne Ay Tuncel, AA muhabirine, ünitede bölgede yoğun olarak görülen "Akdeniz anemisi" olarak da bilinen talasemi hastalarının takip ve tedavisini yaptıklarını söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğünce yaklaşık 5 ay önce ünitenin altyapısının güçlendirildiğini anlatan Tuncel, "Tam yataklı, günübirlik hastalarımıza daha konforlu bir ünitemiz oldu. Merkezimiz tam kapasiteli olarak hastalarımıza hizmet etmekte." dedi.

Tuncel, multidisipliner yaklaşımla şu anda yaklaşık 350 hastaya hizmet verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"4-6 aydan itibaren talasemi majör teşhisi konulan hastalara düzenli, yaşamları boyunca her ay kan transfüzyonu yapılması gerekiyor. 2 yaşındaki itibaren de vücutlarında aldıkları kana bağlı dokularda demir birikimi olmaması için de demir şelasyonu tedavisi yapıyoruz. Amaç aslında sağlıklı bireyler gibi hastalarımızı büyütmek, erişkin yaşa getirmek. Erişkin yaşa geçtikten sonra da aynı şekilde kan transfüzyonu ve demir tedavisine hayat boyu devam etmeleri gerekiyor."

Hastaların kök hücre nakliyle sağlığına kavuşabildiğine dikkati çeken Tuncel, uygun olan hastalara nakilleri hastane bünyesindeki merkezde yapabildiklerini dile getirdi.

Talasemi hastaları için "Biz İyilik Severiz" projesi

Tuncel, ünitede iyi bir şekilde takibini yaptıkları hastaların tedavilerini de kişiye özel planladıklarını ifade etti.

Kan bankasıyla düzenli bir listelerinin bulunduğuna dikkati çeken Tuncel, "Bu listelere bağlı olarak Kızılaydan tedavilerine uygun kanları gelmekte. Bu kapsamda Türk Kızılay ile 'Biz İyilik Severiz' projesi yürütüyoruz." Bu proje de birinci yılını doldurdu. İkinci yılda kademe kademe tüm Türkiye'ye yayılmasını hedefliyoruz." dedi.

Tuncel, merkezde tedavi gören çocukları sadece kan almaya gelen hastalar olarak değil, her yönüyle gelişimleri desteklenmesi gereken bireyler olarak gördüklerine belirtti.

Talasemi hastası 5 yaşındaki kızı Zeynep için üniteye gelen Hatice Özdemir de burada görevli doktorların sadece tedavi değil moral desteğiyle de kendilerinin hep yanında olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Talasemi Üniteleri Güçleniyor - Son Dakika

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