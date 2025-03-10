Text Neck Sendromuna Dikkat!

Uzmanı uyardı: "Aşırı telefon ve bilgisayar kullanımı 'Text Neck' sendromuna yol açıyor"

Uzman Fizyoterapist Mustafa Özcan:

"Kambur duruş başımızın ağırlığını 5 kat arttırıyor"

"Telefon kullananlar 'Teknoloji Boynuna dikkat etmeli"

"Günde 3 saatten fazla telefon kullananlar dikkat"

ADANA - Aşırı telefon, tablet ve bilgisayar kullanımının, bir kas iskelet sorunu olan "Text Neck" sendromuna yol açtığını belirten Fizyoterapist Mustafa Özcan, "Günde 3 saatten fazla ekran kullananlarda bu sendrom daha çok görülüyor. Ekran süresini sınırlandırın, 20-30 dakikada bir mola verip boyun egzersizleri yapın" dedi.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte telefon, tablet ve bilgisayar kullanımı arttı. Hal böyle olunca birçok kişide boyun, sırt ve baş ağrıları ortaya çıktı. Uzmanlara göre bu ağrıların birçok sebebi olabiliyor ancak en yaygını "Text Neck" sendromu. Konuyla ilgili Acıbadem Adana Ortopedia Hastanesi Fizik ve Tedavi Bölümü Uzman Fizyoterapist Mustafa Özcan, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Fizyoterapist Özcan, sendromun uzun süre akıllı telefon ve tablet kullanan bireylerde artmış baş ve boyun esneklik postürü nedeniyle görülen bir kas iskelet sistemi problemi olduğunu ifade etti.

"Vücuda 5 kat fazla ağırlık biniyor"

Normal duruşta insan başının omurgaya yaklaşık 5 kilogram yük bindirdiğini belirten Fizyoterapist Özcan, "Öne eğilerek kambur durduğumuzda yani teknoloji boynu duruşunda boyun omurlarına binen yük dört kattan fazla artarak 25 kiloya kadar çıkıyor. Boyna binen yükün zamanla, kaslarda gerginlik, boyun ve sırt ağrıları, duruş bozuklukları, baş ağrıları ve hatta boyun fıtığına yol açabiliyor. Bu hastalıkta tedavi mümkün. Telefonunuzu göz hizasına kaldırın. Düzenli boyun ve sırt egzersizleri yapın. Uzun süreli telefon, tablet kullanımını sınırlayın" diye konuştu.

"Rakamlar alarm veriyor"

Teknolojinin gelişmesiyle vakaların arttığını aktaran Fizyoterapist Özcan, "Rakamlar alarm veriyor. Son yıllarda, özellikle gençler ve ofis çalışanları arasında text neck sendromu vakaları ciddi oranda artmış durumda. Eskiden sadece masa başı çalışanlarda görülen duruş bozuklukları, artık çocuklarda bile yaygın. Akıllı telefon bağımlılığı, sosyal medya kullanımı ve uzun süreli bilgisayar başında çalışma, bu sorunun önemli tetikleyicileri arasında. Araştırmalara göre, gün içinde 3 saatten fazla ekran karşısında vakit geçiren bireylerde text neck sendromu görülme ihtimali yüzde 60 daha fazla. Günümüz insanı farkında olmadan bir postür bozukluğu içinde yaşıyor" dedi.

"20-30 dakikada bir mola verin"

Düzenli egzersizlerin sendromdan kurtulmak için önemli olduğuna vurgu yapan Fizyoterapist Özcan, daha sonra şunları söyledi:

"Teknoloji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası, ancak yanlış kullanımı ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Bunun önüne geçmek için birkaç basit ama etkili önerimiz var. Cihazınızı doğru konumlandırın. Telefon veya tabletinizi göz hizasında tutun, böylece boynunuzu sürekli eğmek zorunda kalmazsınız. Ekran süresini sınırlandırın, saatlerce telefon, tablet kullanmak yerine, 20-30 dakikada bir mola verin ve boyun egzersizleri yapın. Özellikle boyun, sırt ve omuz kaslarını güçlendiren hareketleri hayatınıza dahil edin. Çalışma ortamınızı doğru şekilde ayarlayarak doğru oturma pozisyonu edinin. Sağlıklı bir boyun, sağlıklı bir duruşla başlar. Teknolojiyi hayatımızdan çıkaramayız, ama onu bilinçli kullanarak sağlığımızı koruyabiliriz."