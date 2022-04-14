Tokat'ta yoğun bakım servislerinde Covid-19 hastası kalmadı - Son Dakika

Tokat'ta yoğun bakım servislerinde Covid-19 hastası kalmadı

TOKAT - Tokat il genelinde hastanelerin Covid-19 yoğun bakım servislerinde yatan hasta kalmadığı bildirildi.

Türkiye'de Omicron varyantıyla vaka yoğunluğu en çok artan iller arasında şubat ayında ikinci sırada yer alan Tokat'ta tablo tersine döndü. Mart ayında hızla azalan vaka sayısı ile birlikte kentteki hastanelerin Covid-19 servislerinde tedavi gören hasta sayısı düşüşe geçti. Tokat Devlet Hastanesi dün itibariyle Covid-19 servisinde tedavi gören son hasta normal servise alındı. İl genelinde bulunan hastanelerin yoğun bakım servisinde korona virüs hastası kalmadı.

Yoğun bakımda yatan Covid-19 hasta sayısı sıfırlandı

Tokat Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Dursun Tüzün, yoğun bakımda yatan Covid-19 pozitif hasta sayısının sıfırlandığını söyledi. Vaka sayısındaki düşüşü değerlendiren Tüzün, "Önceden neredeyse 30 yatak covid-19'a ayırmıştık. Ameliyathaneler kapatılmıştı. Ama Allah'a şükür olsun dün itibariyle sıfırlandık. Bir 15-20 gün öncesine kadar zaten ilçelerdeki bütün pozitif hastaları bize yollayın demiştik. Yani ilçelerde de yoğun bakımda da pozitif hasta yok. Serviste yatan 5 tane hastamız var. İlçelerde yatan hiç Covid-19 pozitif hasta yok. Şu an 5 hastamız var. Onların da durumu iyi. Yoğun bakıma yatacak gibi durmuyor. Yoğun bakım servisimiz boş. Biz de burayı normal yoğun bakım gibi açmayı düşünüyoruz. Covid-19 pozitif olursak daha küçük yoğun bakıma almayı düşünüyoruz. Allah'a şükür olsun kendi işimizi yapmaya başladık. Normal hastalarımıza yer bulmaya başladık. Bundan 1-2 ay öncesine kadar normal hastaları il dışına sevk ediyorduk. Şuan hastanemizde bakıyoruz. Bu da bizim için büyük bir mutluluk" dedi.

"Umudumuz tükenmişti"

Tüzün, korona virüs hastalığı sürecinin zorlu geçtiğini belirterek, "Salgın başlayınca 3-5 aya biter diye bekliyorduk. Sonra 2021'dei 2022 yıllarında devam etti. Artık bitmeyecek gibi umudumuz tükenmişti. Ama şu an bitecek gibi duruyor. İnşallah iki başka bir pik olmaz. Vatandaşımız şikayeti olanlardan PCR testi almaya devam ediyoruz. Pandemi polikliniklerimize açık. Yani kapalı ortamlarla iç içe olanlar maskelerini yine taksınlar. Aşı takvimi gelenler, aşılarını olsunlar. Bu tablo inşallah devam eder" diye konuştu.

"Bu durumu görmek bizi gerçekten çok mutlu ediyor"

Yoğun bakım servisi hemşiresi Dilek Demirer ise yaşadıkları mutluluğu belirterek, "Ülkemiz ve sağlık camiası olarak büyük bir sınavdan geçtik. ve bu süreci diğer ülkelere baktığımızda güzel atlattığımızı düşünüyorum. Yoğun bakımda gerek ailemizden gerekse çevremizden en yakınlarımızdan yatanlar da oldu. Ağır vakalar atlattık. Yaş olarak genç, yaşlı hepsinden gördük. Şu anda bu durumu görmek bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Sürecin sonuna geldik diye düşünüyoruz inşallah. Rabbim tekrar ülkemize ve sağlık camiasına böyle bir olay yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

Yoğun bakımda üzücü tablolarla karşılaştıklarını ifade eden Demirer, "Mesela lohusa bir hastamız gelmişti. Yürüyerek geldi aniden tablo değişti. Daha hiç bebeğini bile kucağına alamadan vefat etmişti. Bu beni çok etkilemişti. Burada yatan hastayı kendi abimiz, kardeşimiz, eşimiz yerine koyduk. Zor bir süreç, onların yaşadıkları sıkıntıyı görmek bizi gerçekten çok üzüyordu. Elimizden bir şey gelmemesi, çabalarımızın karşılığını alamamamız, bizi üzüyordu. Ama sonrasında hasta sayısının düşmesi bizi gerçekten çok mutlu etti. İnşallah tekrarlanmaz diyelim. Ben de Covid-19 olmuştum. Eşim benden dolayı karantinadaydı. Ağabeyi vefat etti ve cenazesine gidemedi, katılamadı. Yani bu tür şeyler yaşadık. Zor bir süreçti. Umarım tekrarlanmaz diyelim" şeklinde açıklamalara bulundu.

"Toplum bağışıklığıyla bu sürecin üzerinden geleceğimizi düşünüyorum"

Tokat Devlet Hastanesi yoğun bakım servisi Uzm.Dr. Kadir Kabahasanoğlu, yaşadıkları sevinci belirterek, "Dün itibariyle son Covid-19 yoğun bakım hastamızın da izolasyon süresini tamamlayarak Covid dışı yoğun bakıma devrettik. Şuan Tokat Devlet Hastanesinde yoğun bakımda covid hastamız yok. Süreç inşallah böyle devam eder. Servis yatışlarımız da azaldı. Bu iyi gidişat devam ederse yaza doğru umut ediyorum süreci tamamen atlatırız. Toplum bağışıklığıyla bu sürecin üzerinden geleceğimizi düşünüyorum" dedi.

Ramazan Bayramı için uyardı

Ramazan Bayramında bayramlaşmalarda hijyen kurallarına dikkat edilmesi uyarısında bulunan Kabahasanoğlu, açıklamalarını şöyle tamamladı: "Bayram için temkinliyiz tabii yine bir arada olma, görüşmeleri olacaktır. Sevdiklerimize bu süreçte covid sürecinde 2 yıl süreçte hep sevdiklerimizden bu hastalığı kaptık. Temkinli olursak hijyene dikkat edersek aksi bir durum. Üzücü bir durum yaşamayacağımızı düşünüyorum"