Türk Kızılay 91 Aşevi Hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Türk Kızılay 91 Aşevi Hedefliyor

Kızılay, 2028 yılına kadar 81 ilde toplam 91 aşevi açmayı planlıyor ve destek arıyor.

18.04.2025 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, yıl sonuna kadar ülke genelinde 55 aşevi açma hedefini aşmayı beklediklerini belirterek, "2028 sonunda 81 ilde 91 aşevine ulaşmış olacağız." dedi.

Yılmaz, AA muhabirine, aşevi sayısını arttırmak için Türk Kızılay il ve şube başkanlıklarıyla proje geliştirdiklerini söyledi.

Evlerinde tek başına yaşayan, yemek yapamayacak durumdaki yaşlı ve engellilerin bulunduğuna dikkati çeken Yılmaz, onlara "bir tabak sevgi" ulaştırmak istediklerini ifade etti.

Yılmaz, Kızılay gönüllülerinin tek başına yaşayanların kapılarını çalıp hatırlarını soracağını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bir 'Nasılsın?' demek, bir güler yüz ve bir sıcak yemek götürmek... Bir taraftan da oradaki ihtiyacını gördüğü zaman başka bir ihtiyacı varsa onu da gidermek istiyoruz. 'Nasılsın?' deyip bir elini öpebilmek çok büyük fırsat. Aşevlerimizin bir diğer amacı ise hangi seviyede bir afet olursa olsun, orada hem müdahale edenlerin hem afetten etkilenenlerin beslenmesi. Birinci sorumlu Türk Kızılaydır. Bu aşevleri, bir taraftan da afet zamanındaki beslenme kapasitemizi arttırmayı hedefliyor."

Yılmaz, 2025 yılında başlatılan proje kapsamında hayırseverlerin desteğiyle kısa sürede Türkiye genelinde 46 aşevini hizmete almanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydederek, ramazan boyunca 46 aşevinden günde ortalama 65 bin kişinin faydalandığını dile getrdi.

Yurt içinin yanı sıra Gazze'de de ramazan boyunca her gün 30 bin kişilik iftarı düzenli verdiklerini belirten Yılmaz, "Kapılar kapalı olmasına rağmen bu çabamızı sürdürmeye devam ettik. Yine Suriye'de, Sudan'da, Somali'de, Yemen'de, her yerde aşevi ve gıda desteği anlamında çalışmalar devam ediyor." dedi.

"Projemizi 3 yıl içinde tamamlama hedefimiz var"

Yılmaz, aşevlerinin haftanın 6 gün ihtiyaç sahiplerine hizmet verdiğini, evlerine yemek götürüldüğü gibi vatandaşların aşevine de gelip yararlanabildiklerini söyledi.

Türk milletinin yardımsever olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Aşevlerinin güzel tarafı, bir taraftan çiftçilerimiz ektikleri, biçtikleri mahsulleri aşevine getirip bağışlayabiliyorlar, bir taraftan adak kurbanlarını bağışlayabiliyorlar. Projemizi 3 yıl içinde tamamlama hedefimiz var. 2025 yılı sonuna karar 55 aşevi açma hedefimiz vardı. 55 sayısını aşacağız gibi görünüyor ama 2028 sonunda 81 ilde, 91 aşevine ulaşmış olacağız."

Yılmaz, destek olmak isteyen hayırseverlerin şubelerle iletişime geçmelerinin yeterli olacağını sözlerine ekledi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Fatma Meriç Yılmaz, Sivil Toplum, Kızılay, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Türk Kızılay 91 Aşevi Hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuzla’da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi Tuzla'da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi
Şişli’de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı Şişli'de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı
Suları çekilen Porsuk Çayı’na balıklama atladı Suları çekilen Porsuk Çayı'na balıklama atladı
ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti
ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu 38 kişi hayatını kaybetti ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu! 38 kişi hayatını kaybetti
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
9 gollü çılgın maç Manchester United’tan tarihi geri dönüş 9 gollü çılgın maç! Manchester United'tan tarihi geri dönüş
Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatından “masumiyet karinesi“ vurgusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından "masumiyet karinesi" vurgusu
Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor
İstanbul’a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım
Safiye Soyman’ın tercihi toplu ulaşım Safiye Soyman'ın tercihi toplu ulaşım

22:13 Trump, iki lidere hakaretler yağdırdı: Siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız Trump, iki lidere hakaretler yağdırdı: Siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız
21:50 Bakan Yusuf Tekin: Özgür Özel benim gözümde karakter olmaktan çıktı Bakan Yusuf Tekin: Özgür Özel benim gözümde karakter olmaktan çıktı
21:05 Lisede skandal olay Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi Lisede skandal olay! Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi
20:18 Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
09:49 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
09:38 Sırrı Süreyya Önder’den haber var Doktorların en korktuğu nokta enfeksiyon Sırrı Süreyya Önder'den haber var! Doktorların en korktuğu nokta enfeksiyon
09:25 Dünyaevine giren Aleyna Dalveren’e düğünde altın yağdı Dünyaevine giren Aleyna Dalveren'e düğünde altın yağdı
09:08 Pankart krizi sürüyor Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti Pankart krizi sürüyor! Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti
09:03 Altın fiyatlarında gevşeme hareketi başladı Altın fiyatlarında gevşeme hareketi başladı
09:00 Boupendza’nın anısını hiçe saydılar Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü Boupendza'nın anısını hiçe saydılar! Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2025 22:50:31. #7.12#
SON DAKİKA: Türk Kızılay 91 Aşevi Hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement