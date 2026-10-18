Ünye'de kalp hastalıklarına dikkat çeken ilk tıp sempozyumu yapıldı - Son Dakika
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Ünye'de kalp hastalıklarına dikkat çeken ilk tıp sempozyumu yapıldı

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Ünye\'de kalp hastalıklarına dikkat çeken ilk tıp sempozyumu yapıldı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde Özel Çakırtepe Hastanesi, kalp hastalıklarında erken tanı ve tedaviye dikkat çekmek için sempozyum düzenledi. Başhekim Uzm. Dr. Ali Coşkun, sempozyumun Ünye'de ilk tıp sempozyumu olduğunu, kalp-damar hastalıklarının halk sağlığı sorunu olduğunu belirtti.

Ordu'nun Ünye ilçesinde kalp hastalıklarında erken tanı, tedavi ve risklere ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla sempozyum düzenlendi.

Özel Çakırtepe Hastanesi tarafından Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen sempozyumda, alanında uzman isimler kalp hastalıklarının tanı ve tedavi süreçlerine ilişkin bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Durak, programın açılışında yaptığı konuşmada, kalp hastalıklarında erken tanı ve doğru tedavinin önemine dikkati çekti.

Hastanenin Başhekimi Uzm. Dr. Ali Coşkun da sempozyumun Ünye'de düzenlenen ilk tıp sempozyumu olduğunu belirterek, kalp ve damar hastalıklarının önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından başlayan oturumlarda Prof. Dr. İsmail Tayfun Uzbay, "Kanıta Dayalı Tıp: Cehalet Bilimine Karşı" başlıklı sunum yaptı.

Bilgiye erişimin kolaylaşmasıyla yanlış bilgilerin de yaygınlaşabildiğine işaret eden Uzbay, akademisyenlerin bilimsel doğruları topluma aktarma sorumluluğu bulunduğunu kaydetti.

Sempozyumda ayrıca Prof. Dr. Taner Kasar, "Çocuklarda Kalp Hastalıklarının Tanısı ve Erişkinlerden Farkları", Prof. Dr. Ayşe Yalın, "Kalp ve Ruh Sağlığı", Uzm. Dr. Naci Coşkun ise "Kardiyolojik Rahatsızlıklarda Sanal Anjiyonun Önemi" konularında sunum yaptı.

Prof. Dr. Sait Kapıcıoğlu ve Doç. Dr. Çağlayan Demirel de programa video bağlantısıyla katıldı.

Öğleden sonraki oturumlarda ise kardiyak risk faktörleri, bilgisayarlı tomografinin klinik karar verme süreçlerindeki rolü, koroner BT anjiyografi, kalp hastalıklarında cerrahi tedaviye karar verme ve troponin takibi konuları ele alındı.

Kaynak: AA
Ali CoşkunSempozyumEğitimSağlıkÜnyeOrduSon Dakika

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