Uzm. Dr. Cihangiroğllu, "Salmonelloz, tifo veya benzeri klinik tablolara da neden olabilmektedir" - Son Dakika
Üye Girişi

Uzm. Dr. Cihangiroğllu, "Salmonelloz, tifo veya benzeri klinik tablolara da neden olabilmektedir"

06.05.2022 10:14

Uzm. Dr. Cihangiroğllu, "Salmonelloz, tifo veya benzeri klinik tablolara da neden olabilmektedir"ELAZIĞ Salmonelloz mikrobunun hastalık yapıcı özeliğinin yaz aylarında daha fazla artış gösterdiğini belirten Uzm. Dr.

Uzm. Dr. Cihangiroğllu, "Salmonelloz, tifo veya benzeri klinik tablolara da neden olabilmektedir"

ELAZIĞ Salmonelloz mikrobunun hastalık yapıcı özeliğinin yaz aylarında daha fazla artış gösterdiğini belirten Uzm. Dr. Mustafa Cihangiroğlu, "Salmonelloz ülkemizde çok sık gastroenterite (sindirim sisteminin enfeksiyon veya iltihaplanması )neden olan bir mikroorganizmadır. Gıdalar ve hayvansal ürünler ile insana bulaştıktan sonra bağırsakta çoğalıp bulantı, kusma ve ishale sebep olabilmekte ve birkaç gün içinde kendini sınırlayıp iyileşebilmekte. Ama direnci düşük kişilerde veya mikropların çok yoğun alındığı zamanlarda tifo veya benzeri klinik tablolara da neden olabilmektedir" dedi.

Elazığ Mediline Hastanesi Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Mustafa Cihangiroğlu, bakteriyel hastalıklardan korunma önerilerinde bulundu. Salmonelloz mikrobunun hastalık yapıcı özeliğinin yaz aylarında daha fazla artış gösterdiğini belirten Uzm. Dr. Cihangiroğlu, yaz sıcakların artmasıyla gıdaların tüketimine ve hijyene dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Gıdalar ve hayvansal ürünler ile insana bulaştıktan sonra bağırsakta çoğalıp bulantı, kusma ve ishale sebep olabilen enfeksiyonun birkaç gün içinde geçtiği aktaran Cihangiroğlu, direnci düşük kişilerde veya mikropların çok yoğun alındığı zamanlarda tifo veya benzeri klinik tablolara da neden olabileceğini vurguladı.

Son günlerde Salmonelloz hastalığıyla sıkça karşılaştığını vurgulayan Uzm. Dr. Cihangiroğlu, "Özellikle ünlü çikolata firmalarından birinde de tespit edilmesinden sonra medyanın gündemine oturması hasebiyle salmonelloz enfeksiyonundan bahsetmek istiyorum. Normalde Salmonella ülkemizde çok sık gastroenterite (sindirim sisteminin enfeksiyon veya iltihaplanması )neden olan bir mikroorganizma. Gıdalar ve hayvansal ürünler ile insana bulaştıktan sonra bağırsakta çoğalıp bulantı, kusma ve ishale sebep olabilmekte ve birkaç gün içinde kendini sınırlayıp iyileşebilmekte. Ama direnci düşük kişilerde veya mikropların çok yoğun alındığı zamanlarda tifo veya benzeri klinik tablolara da neden olabilmektedir. Hastalığın seyrine ateş, hipotansiyon, genel durum düşkünlüğü eklenmektedir. Şu an medyada sözü edilen çikolata etkenli bulaştan dolayı dünyada 150, 200 civarında vaka bildirilmiş. Bu vakalar daha çok hastalık tablosu ağırlaşıp hastaneye başvuran hastalardır. Sadece bulantı, kusmanın ve ishalin eşlik ettiği etkilenen hasta grubu çok daha fazla olabilir" dedi.

Salmonella mikrobunun hastalık yapıcı özeliğinin yaz aylarında daha fazla artış gösterdiğini belirten Uzm. Dr. Cihangiroğlu, "Önümüzde yaz sıcakların artmasıyla gıdaların tüketiminde olsun, el hijyenin de olsun daha dikkatli olmamız gereken aylara geliyoruz. Bu yüzden gerek Salmonelloz gerekse diğer bir çok bulaşıcı hastalıktan sağlığımızı koruma açısından da hijyen kurallarına son derece dikkat etmemiz gerekiyor. Dışarıda beklemiş gıdaları tüketmememiz, hali hazırda yiyecek gıdaları tüketirken de açık olan gıdaları hızlı tüketip bekletmememiz önem arz ediyor. El hijyeni en önemli konu ama yine de hayvansal ürünlerin tüketimine bağlı olduğu için veya bu yolla bulaş olduğu için et, süt, yumurta ve bunların kullanıldığı gıda tüketim ürünlerinin her hangi biriyle bu tür bir bulaşın olabileceğini de dikkate almak lazım. Zaten toplumda gördüğümüz salmonella vakalarının çoğu birkaç gün içerisinde kendini sınırlayan ishalle, bulantıyla adı konulmadan geçen önem arz etmeyen durumlar oluşuyor. Asıl ciddiyet ateş, halsizlik ve genel durum düşkünlüğünün olduğu durumlardır. Direncimizi de düşürmeyecek şekilde sıvı takviyemizi oldukça iyi yapmamız lazım" şeklinde konuştu.

Ramazan ayı boyunca salmonelloz hastalığı şikayetiyle çok sıkıntılı hastalar gelmediğini aktaran Cihangiroğlu, "Sıcakların daha yeni başladığını düşünürsek önümüzdeki süreçte bu konuda daha dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Salmonella enfeksiyonlarının %80, %90'ı gastroenterit şekilde olduğu için bulantı, karın ağrısı ve ishalle gelindiği için bunların asıl tedavi şekli sıvı dengesinin ayarlanması ve yeterli sıvı replasmanı dediğimiz sıvı alınmasının sağlanmasıdır. Bulantı, kusma olduğu dönemlerde bu damardan verilebilir, onun dışında hastaneye başvurmak için özellikle ateş, genel durum bozukluğu ve halsizlik gibi durumlarda, direncin düşük olduğu, ek hastalığın bulunduğu durumlarda hastaları hospitalize ediyoruz. Çoğu hasta kendini sınırlayan tabloda olduğu için antibiyotik tedavisini ilk etapta çok fazla düşünülmüyor" diye konuştu.

Antibiyotik kullanımının özellikle salmonelloz hastalığının taşıyıcılığını artırdığını dile getiren Uzm. Dr. Cihangiroğlu, "Genelde taşıyıcılık yeri de safra kesesi oluyor ve bu tekrarlayan enfeksiyonlara neden olabiliyor. Ama genel durumunun bozulduğu ve hastalığın ilerleyen safhalarında hastaların yatarak tedavi edilmesini gerektiren durumlarda hastalara mutlak antibiyotik tedavisi başlanıyor. Bunun içinde kan kültürleri, gayta kültürü, idrar kültürü gibi kan örneklerinden mikro organizmanın tespit edilmesi ve buna göre uygun antibiyotik seçiminin yapılması gerekiyor ama genel olarak benzer tablolarla gelen hastalara ilk başta başlanılan belli antibiyotik tedavileri var. Bunlar da genellikle hastaların %90'ı genel durumu iyi şekilde taburcu oluyorlar. Sıcakların başlamasıyla birlikte sadece salmonelloz değil diğer bulaşıcı hastalıkların artmasının önüne geçmek adına temizlik kurallarına, hijyen kurallarına mümkün olduğunca dikkat etmemiz lazım" dedi.

Uzm. Dr. Cihangiroğllu, Salmonelloz, tifo veya benzeri klinik tablolara da neden olabilmektedir
Uzm. Dr. Cihangiroğllu, Salmonelloz, tifo veya benzeri klinik tablolara da neden olabilmektedir
Uzm. Dr. Cihangiroğllu, Salmonelloz, tifo veya benzeri klinik tablolara da neden olabilmektedir
Uzm. Dr. Cihangiroğllu, Salmonelloz, tifo veya benzeri klinik tablolara da neden olabilmektedir

YORUMLAR
500
TUNCELİ İLE ELAZIĞ'DA SAĞANAK VE DOLU ETKİLİ OLDU TUNCELİ İLE ELAZIĞ'DA SAĞANAK VE DOLU ETKİLİ OLDU Elazığ'da dereler taştı, su altında kalan tarım arazileri zarar gördü Elazığ'da dereler taştı, su altında kalan tarım arazileri zarar gördü

Mikrobiyoloji, Antibiyotik, Salmonella, Elazığ, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Uzm. Dr. Cihangiroğllu, 'Salmonelloz, tifo veya benzeri klinik tablolara da neden olabilmektedir' - Son Dakika


Son Dakika
10:17 Ölen annesinin cesedini 2 hafta boyunca tuvalette saklayan Japon kadın tutuklandı
10:08 Fotoğraf çekilmek için tüm laleleri ziyan ettiler! Gülhane Parkı'ndaki görüntüler pes dedirtti
10:08 7 yaşındaki çocuğun yazdığı "Ben bir kek miyim?" şiirini besleyen şarkıcı sosyal medyayı salladı
10:00 Davutoğlu'ndan Karamollaoğlu ve Babacan'a çağrı: Gelin daha çok vekil çıkarmak için yeni bir ittifak kuralım
09:44 Suudi Arabistan havayolları, 2 yıl aradan sonra İstanbul uçuşlarına başlıyor
09:40 JP Morgan Türkiye ile ilgili enflasyon değerlendirmesinde bulundu: Yıl sonuna kadar yüzde 65-75 bandında kalır
09:35 2 otomobil çarpıştı: 1'i hamile 3 kişi yaralandı
09:27 Bir Zamanlar Çukurova dizisi dün akşam izleyicisiyle buluştu: Züleyha ve Hakan'ın evliliği sonrası konağa gelen telefonla neler yaşandı?
09:24 Ümit Özdağ, "Bakanlık önüne gideceğim" dedi, izinli personeller göreve çağrıldı
09:22 Gözler saat 11:00'da: Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı önüne gidecek mi? Soylu'ya seslendi: Duydum ki barikatlar kurmuşsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 10:29:13. #1.11#
SON DAKİKA: Uzm. Dr. Cihangiroğllu, "Salmonelloz, tifo veya benzeri klinik tablolara da neden olabilmektedir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement