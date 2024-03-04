Uzman Dr. Derya Deniz Altıntaş: "Dünyada 8 kadından biri meme kanseri"
Uzmanı meme kanserinde erken tanının önemini açıkladı
DİYARBAKIR - Araştırmalara göre dünyada 8 kadından birinin meme kanserinden muzdarip olduğu bilinirken, Meme Radyolojisi Uzmanı Dr. Derya Deniz Altıntaş, meme kanserinin erken tanı ile hızlıca tedavisinin sağlandığını söyledi.
Dünyada, önemli bir halk sağlığı sorunu olan meme kanseri, kadınlarda en sık rastlanan kanser türü arasında ilk sırada yerini alıyor. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesinde Meme Radyolojisi Uzmanı Dr. Derya Deniz Altıntaş, hastanedeki tanısal meme biriminde özellikle meme kanserinde erken tanının mamografide izlenen mikrokalsifikasyonlar ile konulduğunu belirtti. Altıntaş, "Hastanemizdeki tanısal meme biriminde özellikle memesinde şüpheli bulunan hastaları memesinde şüphe olan hasta grubunu kabul ediyoruz. Bu süreçte hastaların tanı, tedavi yönetimi ve takip kısmını birkaç birimin işbirliği içerisinde olduğu multidisipliner yaklaşımla yapmayı planlıyoruz. Birimimiz özellikle meme kanserinde erken tanıda çok önemli olan mamografide gördüğümüz mikrokalsifikasyonlara yönelik mamografi eşliğinde telle işaretlemenin yapılan bölgede tek hizmet veren birim olma özelliğine sahiptir. Bununla birlikte özellikle hastaların tanı tedavi ve takip süreci bizim için çok önemlidir. Hasta şüphe halinde ve çözüm aşamasında nereye gideceğini bilsin istiyoruz. Tedavi sürecinde güvenli bir şekilde tedavisinin tüm süreçlerini bilsin istiyoruz. Dolayısıyla bir hasta şüpheli bir durum varlığında hiç çekinmeden birimimize başvurabilirler" dedi.
Dünyada 8 kadından birinin meme kanserinden muzdarip olduğunu dile getiren Altıntaş, "Kadınların özellikle rutin taramalarını düzgün ve düzenli gitmelerini istiyoruz. Kadınların özellikle 20 yaşından sonra kendi kendilerine elle muayene yapmalarını öğrenmelerini istiyoruz. 30 yaşından sonra yılda bir defa mutlaka ultrason kontrolü istiyoruz. 40 yaşından sonra ise mamografiyle birlikte ultrasonun da dahil ettiği rutin taramalarını aksatmadan yapmalarını istiyoruz. Rutin taramalar dışında hasta özellikle eline bir kitle geliyorsa hiç beklemeden doktora başvurmasını öneriyoruz" ifadelerine yer verdi.
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