Sağlık

Güneşli ve sıcak havaların kalp hastaları açısından risk oluşturduğuna dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Karaca, "Sıcaklığın yoğun olduğu saatlerde (10: 00-16: 00) dışarıda olmayın ve yorucu aktivitelerden kaçının. Bu saatlerde dışarı çıkmanız gerekiyorsa, gölgeli alanlarda kalın ve serin ortamlarda sık sık mola verin. Kendinizi güneşten korumak için geniş kenarlı bir şapka takın" dedi.

VM Medical Park Maltepe Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Karaca, sıcak havalarda kalp hastalarının dikkat etmesi gerekenler hakkında açıklamalarda bulundu.

Sıcak havalarda hangi bireylerin risk altında olduğundan bahseden Dr. Öğr. Üyesi Karaca, "Yurt dışında yayınlanan bir araştırmaya göre aşırı sıcak havalarda inme, kalp duvarında kalınlaşma, kalp yetmezliği ve ritim bozukluğu riski artıyor. Mevsim normalleri üzerindeki bu sıcaklıklar, sıvı kaybına yol açarak kalp damar hastalıkları başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarını tetiklemektedir. Vücut susuz kaldığında, kalp kanı pompalamak için daha çok çalışır ve bu durum kalbin daha hızlı atmasına neden olarak ritim bozukluğuna davetiye çıkarabilir. Susuzluğun kalp üzerindeki etkileri bununla da sınırlı değildir. Yetersiz sıvı alımı sonucu kanın akışkanlığı bozulacağı için dolaşım zorlaşır ve vücuttaki sodyum seviyesi artar. Bu nedenle kalbe ekstra iş yükü bindirmemek için yeterli miktarda su tüketmeye özen gösterilmelidir" şeklinde konuştu.

YÜKSEK SICAKLIKLARA DİKKAT EDİLMELİ

Yüksek sıcaklıkların aşırı terlemeye yol açarak dehidrasyona neden olabileceğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Karaca, "Bu durum kanı kalınlaştırır, kalbin kan pompalamasını zorlaştırır, kan pıhtılaşması, felç ve kalp krizi riskini artırır. Aşırı terleme, kalp fonksiyonlarının sağlıklı sürdürülmesi için çok önemli olan sodyum ve potasyum gibi elektrolitlerin kaybına/dengesizliğe yol açar. Bu elektrolitlerdeki dengesizlik de düzensiz kalp atışlarına (aritmiler) ve diğer kardiyovasküler sorunlara neden olabilir" ifadelerini kullandı.

HAYATİ TEHLİKE OLUŞABİLİR

Sıcak havaların kan damarlarının genişlemesine ve kan basıncının düşmesine de neden olduğuna işaret eden Dr. Öğr. Üyesi Karaca, "Özellikle tansiyon ilacı kullanan bazı kalp hastaları için bu durum tehlikeli derecede düşük kan basıncı seviyelerine yol açarak baş dönmesine ve bayılmaya neden olabilir. Kalp hastaları, sıcak çarpmasına daha duyarlıdır. Kafa karışıklığı, kalp atım hızında artış ve bayılma gibi semptomlar yaşanırsa, acil tıbbi müdahale yapılmadığı takdirde hayati tehlike oluşabilir" diye konuştu.

KALP HASTALARINA ÖNERİLER

Kalp hastalarının önlem alarak sıcak havanın getirdiği riskleri daha iyi yönetebileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Karaca, dikkat edilmesi gerekenleri şöyle anlattı:

"Susuz kalmayın: Sıcak yaz günlerinde vücut, normalden sıvı ve elektrolit kaybeder. Yani her zaman tüketilen sıvı miktarından daha fazlasına ihtiyaç vardır. 'Günde 2-2.5 litre sıvı tüketin' kuralı, aşırı sıcak havalar için anlamını yitirmektedir. Çok sıcak havalarda bu miktarın da üzerine çıkılabilir. Terleme sebebiyle çok daha fazla miktarda sıvı kaybedildiği için kadınlar günde yaklaşık 11.5 bardak (2.7 litre), erkekler ise 15.5 bardak (3.7 litre) sıvı tüketmelidir. Ancak günlük sıvı ihtiyacı ortam sıcaklığı, fiziksel aktivite düzeyi, genel sağlık durumu, yaş ve vücut ağırlığına göre değişkenlik göstermektedir.

Güneşten kaçının, saat 10-16 arasında dışarıda olmayın: Sıcaklığın yoğun olduğu saatlerde (10: 00-16: 00) dışarıda olmayın ve yorucu aktivitelerde kaçının. Bu saatlerde mutlaka dışarı çıkmanız gerekiyorsa gölgeli alanlarda kalın ve serin ortamlarda sık sık mola verin. Kendinizi güneşten korumak için geniş kenarlı bir şapka takın. Sıcaklığa bağlı hastalık riskini değerlendirmek için hem sıcaklık hem de nem seviyelerini dikkate alan günlük hava durumu bildirimlerini takip edin.

Soğuk duş alın: Vücut ısısını düşürmek ve kan basıncını dengelemek için soğuk duş alın. Ama bu buz gibi suya girin demek değildir. Her zaman duş aldığınız su sıcaklığını kademeli olarak azaltın.

Belirtileri kontrol edin: Baş dönmesi, çarpıntı, mide bulantısı, yüzeysel nefes alma, nefes darlığı veya hızlı nefes alma, ayak bileklerinde ödem, kas krampları, aşırı terleme, bayılma gibi durumlar yaşıyorsanız, ilaçlarınızın yeniden düzenlenmesi için hekiminiz ile konuşun. Sıcak havalarda doktorunuz ilaçlarınızda ayarlama yapılmasını önerebilir. Bu belirtileri kontrol edin.

Hafif giysiler giyin: Vücudun serin kalmasına yardımcı olacak açık renkli bol giysiler giymeyi tercih edin. Güneşten korunmak için şapka ve güneş gözlüğü kullanın. Sıcak bitkinliği veya sıcak çarpması belirtileri ortaya çıkarsa derhal tıbbi yardım alın.

Egzersiz zamanlaması yapın: Sabahın erken saatleri veya akşamın geç saatleri gibi günün serin saatlerinde egzersiz yapın. Yorucu aktivitelerden kaçının, gölgede veya serin bir alanda sık sık mola verin."

AĞIR YEMEKLERDEN KAÇINILMALI

Kalp hastalarının beslenme tarzına da dikkat etmesi gerektiğini de vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Karaca, "Vücut metabolik ısı üretimini artırabileceğinden ağır yemeklerden ve işlenmiş gıdalardan kaçının. Kan şekerinde ani yükselişlere neden olabilecek ve dehidrasyona katkıda bulunabilecek şekerli içecekleri, atıştırmalıkları tüketmeyin. Terleme yoluyla oluşabilecek elektrolit dengesizliğini telafi etmek için düzenli takibinizi yapan doktorunuz ve diyetisyeninizden destek alın. Günlük ihtiyacınız olan sıvının yaklaşık 5'te 1'i yiyeceklerden gelir. Su oranı zengin olan ve elektrolit dengenize destek olacak olan salatalık, marul, kale, karpuz, çilek, domates, kavun, şeftali, erik, ananas, elma gibi gıdaları tüketebilir, potasyumdan zengin olan muz, kayısı, avokado, çiğ kuruyemişler ve kavunu beslenmenize dahil edebilirsiniz. Tabi ki bunlardan bazıları şeker oranı yüksek olan gıdalar olduğu için porsiyon kontrolünü de elden bırakmamalısınız. Meyve suları, alkol, kola, kahve, çay, soğuk çaylar gibi içeceklerin sıvı ihtiyacınızı karşılamak için doğru tercihler olmadığını unutmayın."