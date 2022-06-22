Uzmanlardan prostat büyümesi uyarısı

Türk Üroloji Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu, prostat büyümesinin tedavi edilmemesi halinde idrar yolunun tıkanması, idrar yapamama ve ameliyat olunması ile sonuçlandığını, bu nedenle erkeklerin 50 yaşından itibaren mutlaka düzenli olarak prostat kontrolü için üroloji uzmanına başvurması gerektiğini belirtti.

Sanofi ve Türk Üroloji Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, iyi huylu prostat büyümesi, erkek üreme sisteminin bir parçası olan prostat bezinin aşırı büyüyerek idrar yolunu daraltması ve mesaneye baskı yapmasıyla ortaya çıkıyor. Sosyal ve cinsel yaşamı olumsuz etkileyen hastalık, akut üriner retansiyon, yani mesane dolu olmasına rağmen idrar yapamama, idrar yolu enfeksiyonları, mesane taşı, mesane hasarı ve böbrek hasarı gibi komplikasyonlara da yol açabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Üroloji Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu, erkeklerde 50 yaşından sonra yüzde 50-75 oranında iyi huylu prostat büyümesine bağlı alt üriner sistem semptomları görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 11 milyon alt idrar yolu sistem semptomları olan hasta var. Aile öyküsü, diyabet, kalp hastalıkları ve yaşam tarzı prostat büyümesinin risk faktörleri arasında yer alıyor ve 40 yaşından itibaren bu risk her sene daha da artıyor. Prostat büyümesi tedavi edilmezse idrar yolunun tıkanması, idrar yapamama ve ameliyat olunması ile sonuçlanıyor. Bu nedenle erkeklerin 50 yaşından itibaren mutlaka düzenli olarak prostat kontrolü için üroloji uzmanına başvurması gerekir.

Türkiye'de iyi huylu prostat büyümesine bağlı alt idrar yolu semptomları yaşayan milyonlarca hasta, hayat kalitelerini düşüren rahatsızlıklarına rağmen üroloji uzmanlarına çeşitli sebeplerden ötürü danışmaktan çekiniyor. Bazı hastalar bunu yaşlılığın normal bir belirtisi olarak görürken, bazı hastalar muayene yönteminden bazıları ise ameliyat korkusundan muayene olmuyor. Oysaki 40 yaşından itibaren prostat büyüme riski her sene artıyor."

"Bazı hastalarda böbrek fonksiyonlarını bozarak hayatı tehdit edebilir"

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Bilim Dalı Üyesi ve Türk Üroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Abdurrahim İmamoğlu da prostatın, idrar yolunun çevresini sardığı için büyüdükçe onu sıkıştırdığını ve mesaneden idrarın atılmasını zorlaştırabildiğini aktararak, "İdrar boşaltılmasının güçleşmesi, artık idrar kalması ve tıkanıklık oluşması bazı hastalarda böbrek fonksiyonlarının da bozulmasına yol açarak hayatı tehdit edebilecek ciddi durumların ortaya çıkmasına neden olabilir. Normalden daha sık idrar yapma, gece idrar yapmak için sık sık uyanma, ani idrar yapma ihtiyacı ve bu ihtiyacın ertelenememesi, zayıf akımlı idrar ya da idrar yapmaya başlamadan önce bekleme ve mesanenin tam boşalmadığını hissetme gibi durumları gözlemleyen erkeklerin mutlaka bir üroloji hekimine başvurması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Türk Üroloji Derneği'nin aynı zamanda "iyi huylu prostat büyümesi (BPH)" hastalığına dikkati çekmek için Sanofi Türkiye'nin koşulsuz katkılarıyla gerçekleştirdiği "Prostat Büyümesi Hayatınızı Daraltmasın" isimli bir farkındalık projesi bulunuyor.

Proje kapsamında, hastalıkla ilgili sıkça sorulan sorular, hastalığın belirtileri, tanısı ve tedavi yöntemleri gibi pek çok konuda bilgilerin yer aldığı hayatinizidaraltmasin.com isimli bir web sitesi de yer alıyor.

Web sitesinde ayrıca, belirtilerden şüphelenen erkeklerin yapabilecekleri "Prostat Semptom Skoru Hesapla" isimli bir test de bulunuyor.