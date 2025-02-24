Van'da Hasta Sevkleri Azaldı - Son Dakika
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Sağlık

Van'da Hasta Sevkleri Azaldı

Van'da sağlık altyapısının güçlenmesiyle hasta sevk oranları önemli ölçüde düştü, tedavi yerinde oldu.

24.02.2025 23:08
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Van'da hasta sevk oranlarında büyük düşüş yaşandı

Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun: "Şu an günlük muayene edilen hastaların yüzde 30'u Van dışından gelen hastalardan oluşuyor"

VAN - Van'da sağlık altyapısının güçlendirilmesiyle birlikte son 3 yılda hasta sevkleri önemli ölçüde azaltılarak, hastaların yerinde tedavi edilmesi sağlanıyor.

Van'da hastaların sağlık hizmetlerine erişimin artırılması adına önemli adımlar atılıyor. Sağlık İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yeni düzenlemelerle, kentteki hastanelerin teknik donanımı ve uzman hekim kadrosu güçlendirildi. İleri tıbbi cihazların eklenmesi ve sağlık personeli sayısının artırılması sayesinde, daha önce başka illere sevk edilmek zorunda kalan birçok hasta artık Van'da tedavi edilebiliyor.

"Öncelikli hedefimiz hekim sayısını artırmaktı"

Konuya ilişkin konuşan Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde hem Van'da ikamet eden hem de dışarıdan gelen hastalara en iyi sağlık hizmetini sunmak için çalışma yaptıklarını belirtti. Hastaların tedavi süreçlerini en verimli şekilde yönetmek ve ileri merkezlere yapılan sevkleri en aza indirmek amacıyla altyapı, inşaat ve yatırım alanlarında gerekli planlamaları yapmaya devam ettiklerini ifade eden İl Müdürü Tosun, "2021 yılından itibaren öncelikli hedeflerimizden biri, uzman hekim sayımızı artırmaktı. Bakanlığımızın destekleriyle uzman hekim kadromuzu yüzde 25 oranında genişlettik. 2022 yılında ilimizde kamu hastanelerinde görev yapan uzman hekim sayısı yaklaşık 462 iken, bugün bu sayı 620'ye ulaştı. Bu hekimlerimiz hem il merkezindeki hem de ilçelerdeki hastanelerimizde görev yaparak sağlık hizmetlerinin her noktada erişilebilir olmasını sağlıyor" dedi.

"Önemli ölçüde ekonomik tasarruf elde edildi"

Çalışmalarla birlikte hem ilçelerden il merkezine hem de il merkezinden diğer illere yapılan hasta sevklerinde önemli ölçüde azalma olduğunu dile getiren Tosun, "Örneğin, 2021 yılında ilçe hastaneleri arasında gerçekleştirilen yıllık sevk sayısı 12 bin 900 iken, 2024 yılında bu sayı 10 bin 200'e düştü ve yüzde 25 oranında bir azalma sağlandı. Bu sevklerin büyük bir kısmı ilçelerden merkeze yapılan sevkler olduğu için ambulanslarımızın kullanım süresi uzadı, yakıt tüketimi azaldı ve önemli ölçüde ekonomik tasarruf elde edildi. Ayrıca, 2021 yılında il dışına ambulansla sevk edilen hasta sayısı 550 iken, bu sayı 2023 yılında 150'ye, 2024 yılında ise 180'e geriledi. Böylece il dışına yapılan ambulans sevklerinde yüzde 66'lık bir azalma sağlanarak hastalarımızın tedavileri ilimizde gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra, ayaktan hasta sevklerinde de yüzde 30'luk bir azalma kaydedildi" diye konuştu.

Devam eden sağlık yatırımları ve hastanelerin güçlendirilmesiyle sevk oranlarını daha da azaltmayı hedeflediklerini vurgulayan Tosun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İl dışına yapılan sevkler azalırken, dış illerden ilimize gelen hasta sayısında ciddi bir artış gözlemlendi. Şu an günlük muayene edilen hastaların yüzde 30'u Van dışından gelen hastalardan oluşuyor. Planlama aşamasında olan şehir hastanemiz ve 5 yeni hastane projemiz tamamlandığında, ilimizi bir sağlık üssü haline getirerek Doğu Anadolu Bölgesinde sevk vermeyen ama sürekli sevk alan hastalara şifa dağıtan bir konuma yükseltmeyi hedefliyoruz.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Eğitim, Sağlık, Van, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Van'da Hasta Sevkleri Azaldı - Son Dakika

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