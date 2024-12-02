Van\'da Kış İçin Acil Sağlık Hazırlıkları Tamamlandı

Sağlık

Van İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görevli 112 Acil Sağlık ekipleri, vatandaşların zorlu kış koşulları nedeniyle mağduriyet yaşamaması için hazırlıklarını tamamladı.

Kış mevsimlerinin çetin geçtiği Van'da, ambulans helikopterle de hizmet veren sağlık ekipleri, snowtrack, paletli ve kara ambulanslarıyla vakalara en kısa sürede ulaşmak için hazır bekliyor.

Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Yavuz Özcan, gazetecilere, il merkezi ve ilçelerde 51 istasyon ve 45 noktada 754 görevliyle hizmet verdiklerini söyledi.

Geçen yıl kış mevsiminde 45 bin 662 vakaya müdahale ettiklerini, belirten Özcan, şunları kaydetti:

"Kış tedbirleri kapsamında personellere gerekli eğitimler verilmektedir. Ulaşımın zor olduğu Bahçesaray ve Başkale gibi ilçelerde meteorolojinin verdiği günlük hava durumu doğrultusunda hava ambulansı kullanılabilmektedir. Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezi Birimi ekibimiz mahalli yerel idarelerden günlük olarak yol durumu hakkında bilgi alıp ekiplerle paylaşarak koordineli bir şekilde çalışmaktadır."

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan gereksiz aramaların acil sağlık hizmetlerini aksattığına dikkati çeken Özcan, "Asılsız ihbarlar ekiplerin gerçek vakalara ulaşma süresini geciktiriyor. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Bunun dışında trafikte ambulansa yol verilmesi hastalara ulaşmamız ve ulaştığımız hastaları hastanelere taşımamız için hayati önem taşıyor." dedi.