Van'da Polen Tehdidi! - Son Dakika
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Sağlık

Van'da Polen Tehdidi!

26.05.2025 18:57
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Van'da polen yoğunluğu arttı, alerjik hastalar için uyarılar yapıldı. Önlemler alınmalı.

Van'da polen yoğunluğu alerjik hastaları tehdit ediyor

VAN - Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Siahmet Atlı, doğanın canlanmasıyla birlikte Van'da polen yoğunluğunda ciddi artış yaşandığını belirterek, özellikle alerjik bünyeye sahip vatandaşların dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte, özellikle kavak ağaçlarından yayılan polenler Van'da alerjik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sağlığını tehdit ediyor. Kavak ağacı popülasyonunun fazla olması nedeniyle kent merkezine adeta polen yağıyor. Genellikle sabah saatlerinde ve rüzgarlı havalarda yayılan polenler, yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor.

Uzmanlar, polenlerin yoğunlaştığı bu dönemde özellikle saman nezlesi, göz nezlesi ve astımı olan hastaların maske ve gözlük gibi önlemler almasını öneriyor. Dışarı çıkmak zorunda kalanların eve döndüklerinde duş almaları ve dışarıda giyilen kıyafetleri değiştirmeleri tavsiye ediliyor.

"En çok etkilenen organlar solunum yolları, cilt ve gözlerdir"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Siahmet Atlı, polen sezonunun başlamasıyla birlikte alerjik bünyeye sahip hastalarda çeşitli şikayetlerin ortaya çıktığını belirtti. Bu şikayetlerin hafiften ağıra değişebildiğini ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebildiğini ifade eden Dr. Atlı, "Polen alerjisi olan hastalarımızda alerjen kaynağını sadece çiçeklerle sınırlı görmemek gerekir. Van'ın coğrafi yapısı nedeniyle, merkez ve ilçelerde yoğun olarak yetişen kavak ağaçlarıyla birlikte çimen ve yabani otlardan salınan polenler de alerjik reaksiyonlara neden olmaktadır. Bu mevsimde en çok etkilenen organlar solunum yolları, cilt ve gözlerdir. Hastalarımız; kaşıntı, öksürük, hırıltılı solunum, gözde kızarıklık ve kaşıntı, burun tıkanıklığı gibi şikayetlerle başvurabiliyor" dedi.

"Evlerin havalandırılması günün geç saatlerine bırakılmalı"

Özellikle astım hastalarının bu dönemde çok daha dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Atlı, "Polen yoğunluğu, astımı mevsimsel olarak kötüleştirebilir. Bu da solunum yetmezliğine, artan acil servis ve poliklinik başvurularına yol açmaktadır. Bu durum, günlük pratiğimizde poliklinik yoğunluğunu da artırıyor. Astım, ürtiker ve saman nezlesi hastalarımızın tedavilerini aksatmadan sürdürmeleri son derece önemlidir. Maske ve koruyucu gözlük kullanımı, dış ortamda giyilen kıyafetlerin eve girer girmez değiştirilip yıkanması, mümkünse duş alınması önerilmektedir. Sabah saatlerinde polen yoğunluğu daha fazla olduğundan, evlerin havalandırılması günün daha geç saatlerine bırakılmalıdır" diye konuştu.

Göz, burun, solunum yolları ve cildin temel olarak etkilendiğini ifade eden Atlı, tedavi sürecinin şikayetlerin yoğunlaştığı organa göre şekillendirildiğini belirtti. Atlı, özellikle geçmeyen kaşıntı, göz yaşarması, öksürük, hırıltılı solunum, boğazda yanma ve nefes darlığı gibi şikayetleri olan vatandaşların mutlaka polikliniklerine başvurmaları gerektiğini söyledi.

Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hava Durumu, Sağlık, Çevre, Kavak, Yaşam, Van, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Van'da Polen Tehdidi! - Son Dakika

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