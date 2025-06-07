Vitamin ve Mineral Eksikliklerine Dikkat - Son Dakika
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Sağlık

Vitamin ve Mineral Eksikliklerine Dikkat

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07.06.2025 09:22
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Vitamin ve Mineral Eksikliklerine Dikkat
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Diyetisyen Sümeyye Korkmaz, B12 ve demir eksikliğine dikkat çekti, özellikle kadınları uyardı.

Uzmanından vitamin ve mineral uyarısı

Diyetisyen Sümeyye Korkmaz, B12 vitamini ve demir eksikliğinin toplumda yaygın olduğunu, özellikle kadınlarda demir eksikliğinin çok sık görüldüğünü söyledi

KÜTAHYA - Kütahya'da görev yapan Diyetisyen Sümeyye Korkmaz, vitamin ve mineral eksiklikleri konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Korkmaz, özellikle B12 vitamini ve demir eksikliğinin toplumda yaygın olduğunu belirterek, özellikle kadınlarda demir eksikliğinin çok sık görüldüğünü söyledi.

Korkmaz, "Demir emilimini azaltan ya da engelleyen bazı beslenme alışkanlıkları var. Örneğin çay ve kahveyi, demir içeriği yüksek besinler veya demir takviyeleriyle birlikte tüketmeyin; en az iki saat arayla alın. Aynı şekilde süt, yoğurt ve ayran gibi süt grubu ürünler de demirin emilimini azaltır. Bu yüzden demirden zengin besinlerle birlikte tüketilmemeli" dedi.

Demirden zengin besinler arasında et, tavuk, balık, kuru baklagiller, kuru meyveler, kuru yemişler ve yeşil yapraklı sebzeler bulunduğunu belirten Korkmaz, kolesterol problemi olmayanlar için ciğer gibi sakatatların da arada tercih edilebileceğini söyledi.

B vitamini eksikliğinin de sık görüldüğünü ifade eden Korkmaz, "B3K2 formunu eksikliği olmasa bile, günde 10 kilo başına bir damla olarak kullanmayı öneriyorum. Ben de bu şekilde kullanıyorum. Ayrıca omega-3 veya krill yağı formları günlük kullanımda tercih edilebilir" diye ekledi.

Korkmaz, vitamin ve mineral eksikliklerinin giderilmesinin sadece kan değerlerini değil, aynı zamanda metabolizma hızını, kilo kaybını ve ideal kiloda kalmayı da desteklediğini belirterek, "Umarım herkes ideal vitamin ve mineral dengesine ulaşır" temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA

Diyetisyen, Sağlık, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Vitamin ve Mineral Eksikliklerine Dikkat - Son Dakika

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