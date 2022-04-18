Yalova Göçmen Sağlığı Merkezi açılışı yapıldı - Son Dakika
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Yalova Göçmen Sağlığı Merkezi açılışı yapıldı

18.04.2022 12:48
Yalova Göçmen Sağlığı Merkezi açılışı yapıldı

Sağlık Bakanlığı ile Avrupa Birliği arasında imzalanan Sıhhat Projesi kapsamında istihdam edilen sağlık personellerinin çalışacağı Yalova Göçmen Sağlığı Merkezi açılışı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı ile Avrupa Birliği arasında imzalanan Sıhhat Projesi kapsamında istihdam edilen sağlık personellerinin çalışacağı Yalova Göçmen Sağlığı Merkezi açılışı yapıldı.

Vali Muammer Erol, beraberinde İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar ile merkezin açılış kurdelesini kesti.

Merkez hakkında Vali Erol'a bilgi veren Emrah Eray, merkezin AB ile Sağlık Bakanlığı arasında 2015 yılında imzalanan Sıhhat Projesi kapsamında açıldığını ifade etti.

Şu ana kadar 29 ilde bulunan Göçmen Sağlığı Merkezlerinden bir yenisinin Yalova'da faaliyete geçtiğini anlatan Eray, şöyle konuştu:

"Birinci basamak sağlık hizmetlerini sunacak olan Yalova Göçmen Sağlığı Merkezi, bugün itibariyle 2 hekim, 1 hemşire, 1 hasta yönlendirme personeli ile çalışmaya başlamış olup istihdam süreci devam eden personellerin de gelişiyle sosyal çalışmacı ve psikologların da olduğu kapsamlı bir merkez haline gelecek. Özellikle koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri açısından pek çok fayda sağlayacaktır. Göçmen sağlığı merkezlerini, yabancı uyruklu şahısların aile sağlığı merkezi olarak nitelendirebiliriz. Burada görev yapan sağlık çalışanlarımız yabancı uyruklu olup, sadece yabancı uyruklu şahıslara daha iyi bir iletişim kurabilmek adına proje süresince hizmet vermek üzere istihdam edilmişlerdir. Projenin finansmanı Avrupa Birliği tarafından karşılanmaktadır."

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Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Yalova Göçmen Sağlığı Merkezi açılışı yapıldı - Son Dakika


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