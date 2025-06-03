Yanık Bacak Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Yanık Bacak Kurtarıldı

03.06.2025 14:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeynep Seren Çetin, bacağındaki yanık sonucu kesilmekten kurtarıldı, yürüyerek taburcu oldu.

Kesilmek üzere olan bacak doktorların dikkatli müdahalesiyle kurtarıldı

Genç kızın yanan bacağına önemli müdahale

Ağır durumda geldiği hastaneden yürüyerek çıktı

MANİSA - Manisa'nın Akhisar ilçesinde ateş başındaki benzin bidonunu uzaklaştırmak isterken benzinin dökülmesi sonucu bacağında ağır yanıklar olan genç sporcunun kesilmek üzere olan bacağı Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonla kurtarıldı. Yüksek teknoloji ürünü yapay derinin hızlı temin edilmesi sonrası ameliyat edilen genç sporcu Zeynep Seren Çetin, ağır durumda geldiği hastaneden yürüyerek taburcu oldu.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki voleybol sporcusu Zeynep Seren Çetin, kuzeniyle beraber ateş başında oturdukları sırada ateşin benzin bidonuna doğru yaklaştığını fark etti. Genç sporcu Çetin, benzin bidonunu ateşin başından uzaklaştırmaya çalıştığı sırada bidonun altının delinmesiyle alevler içinde kaldı. Sol bacağından ve kolundan ağır yaralanan Çetin, ilk olarak Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çetin Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine sevk edildi. İlk etapta bacağının kurtarılamayacağı ve kesilmesi gerektiği düşünülürken hastane yönetimi ve doktorlar genç sporcu Çetin'in bacağın kurtarılabileceği düşünülen bir yönteme başvurdu. Yanıkların bacağını kaplaması ve dolaşımı engellemesi nedeniyle ilk aşamada bacakta derin kesiklerle dolaşım sağlandı. Hastane yönetiminin hızlı bir şekilde temin ettiği yüksek teknoloji ürünü yapay deriyle örtülen bacakta dokuların yeniden oluşturulması sağlandı. Son aşamada Çetin'in kendi derisinden yapılan nakille işlem tamamlanırken genç kızın yeniden yürümesi sağlandı. 54 gün süren ağır tedavi sürecinin ardından 14 yaşındaki voleybol sporcusu Zeynep Seren Çetin, ailesiyle birlikte yürüyerek hastaneden taburcu oldu.

"İlk geldiğinde bacağı kesilmek üzereydi"

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzman Hekimi Uzm. Dr. Bilal Arıkbaşı, Zeynep Seren Çetin'in kendilerine gelen en ağır hastalardan biri olduğunu belirterek "Bizim en ağır hastalarımızdan biriydi. Maalesef bir benzin yaralanması sonucu sol kol ve sol bacakta kemiğe kadar ilerleyen derin yanıkları vardı. 54 günlük yoğun tedavinin ardından zor süreçlerin ardından bugünlere geldik. Artık yürüyebiliyor. Aktif voleybol oynayan bir kızımız önümüzdeki süreçte de voleybol oynayabilecek" dedi.

Yapılan tedavi hakkında bilgi veren Arıkbaşı, "Burası Manisa'daki tek yanık ünitesi. Zeynep'te tıbbın en ileri düzey tedavilerini uyguladık. 3 basamaklı bir operasyon süreci geçirdik. İkinci basamakta yapay deri kullandık. Yapay deri 6-7 saat süren operasyonla monte ettik. Bu yüksek teknoloji malzemeyi bize temin eden idarecilerimize teşekkür ediyoruz. Tabi her aşamada çok büyük bir emek var. İlk geldiğinde bacağı kesilmek üzereydi. Bizler de sevinçliyiz. Hem bacağını kurtarmanın sevinci hem de buradan yürüyerek kızımızı taburcu edebilmek sporcu hayatına geri dönmesini sağlamak bizler için sevinç ve gurur verici bir şey. Bundan sonra da bu tedavilerimize tüm çocuklar ve bebeklerde devam etmeyi planlamaktayız. Umarım bu kadar kötü yanıklar gelmez ama gelirse de biz burada hazırız" ifadelerini kullandı.

"Bacağın kaybına kadar gidebilirdi"

Yüksek teknoloji ürünü olan yapay derinin hızlı bir şekilde temin edilmesiyle operasyona başladıklarını ve başarıyla tamamladıklarını aktaran Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi Hekimlerinden Op. Dr. Gökçen Aksoy Hüvez, "14 yaşındaki yaşındaki hastamız bize 54 gün önce sol bacağı tamamen saran ağır bir alev yanığıyla geldi. Yanan deri artık zırh gibi bacağını sarmış ve sıkmaya başlamıştı. Tıbbi olarak kompartıman sendromu olarak adlandırılan bu durum akut acil bir durumdur. Bacağın kan damarlarındaki dolaşımı bozarak bacağın kaybına kadar gidebilirdi. Biz acil müdahale ettik. Deriye geniş kesiler uygulayarak bacaktaki basıyı kaldırdık. Akut dönemde bacağı kurtardık. Sonrasında ileri bir teknoloji olan yapay dermis uygulamasını yaptık. İlk aşamasında bu yapay deri aslında yanan derinin yerine geçen bir biyolojik örtü. Kendi dokularını, damarlarını bağ dokusunu içine işleyerek kaliteli bir doku oluşumunu sağladı. Bu süreçte biz hızlı bir temin sağladık. Sonrasında enfeksiyon riski azaldı ve daha estetik görünümlü bir altyapı oluşturabildik. Sonrasında ise hastamızdan kendi sağlıklı cildinden aldığımız incecik deriyi yerleştirerek operasyonu tamamladık" diye konuştu.

Hastane ekibinin başarılı bir iş çıkardığını söyleyen Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatma Neslim Yağlı, "Hastanemiz Manisa ilindeki tek yanık ünitesinin bulunduğu bir hastane. Şu an İl Sağlık Müdürümüz olan Dr. Fatih Zeren o dönemde burada başhekimdi onun da katkılarıyla kızımızı artık taburcu edeceğiz. Gülerek gönderiyoruz. Ekibimize çok teşekkür ediyorum. Ekibimiz Manisa'da bir ilki başarı" dedi.

"Bacağımı kurtardıklarını söylediklerinde rahatladım"

Tedavi sürecinde hastane yönetimi, doktorlar ve hemşirelerin kendisini hep rahatlattığını söyleyen Zeynep Seren Çetin, taburcu olmanın mutluluğunu yaşıyor. Çetin, "Kuzenimle ateş başında oturuyorduk. Tam oturduğumuz yerde ateşe yakındık aramızda benzin şişesi vardı. Ateş benzin şişesine geliyordu. Ben de benzin şişesini kaldırırken altı yandı ve alevler benim üstüme sıçradı. İlk geldiğimde bacağı kaybetme riski olduğunu söylediklerinde çok korkmuştum. Bacağımı keseceklerini düşünmüştüm. İlk ameliyatımda yapay deriyle bacağımı kurtardıklarını söylediklerinde rahatladım. Doktorlar ve hemşireler bu süreçte yanımda oldular. Çok zorlu bir süreçti ama sabrettim. Voleybol oynayabilecek miyim? Diye sormuştum onlar da oynayabileceğimi söylediler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Akhisar, Hastane, Manisa, Sağlık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yanık Bacak Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor Görüntüler az önce geldi İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor! Görüntüler az önce geldi
EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı
Demet Akalın’ın acı günü Gözyaşları içinde uğurladı Demet Akalın'ın acı günü! Gözyaşları içinde uğurladı
Sivas’ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi Sivas'ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi
3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu 3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu
Trump’tan Netanyahu’ya soğuk duş 3’ünü de görev aldı Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş! 3'ünü de görev aldı
Muğla’daki 5,8’lik deprem anı kamerada Muğla'daki 5,8'lik deprem anı kamerada
Muğla’da 5,8 büyüklüğünde deprem Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Ünlü iş insanını aslanlar yedi Ünlü iş insanını aslanlar yedi
Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi Şehirler karşı karşıya geldi Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Şehirler karşı karşıya geldi
Prensipte anlaştı İşte Fenerbahçe’den ayrılan Dzeko’nun yeni takımı Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

23:10
Trabzon’da sel felaketi Kebapçıyı sular bastı
Trabzon'da sel felaketi! Kebapçıyı sular bastı
22:12
’’YÖK’ten İstanbul Üniversitesi’ne rektörüne soruşturma’’ iddiası
''YÖK'ten İstanbul Üniversitesi'ne rektörüne soruşturma'' iddiası
21:44
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
19:48
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
09:03
Sınırda tarihi operasyon Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
Sınırda tarihi operasyon! Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
09:03
Meclis’in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
Meclis'in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
09:02
Galatasaray’da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
08:43
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
08:41
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı İbre tersine döndü
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı! İbre tersine döndü
08:29
Kadınların park yeri kavgası Tekme tokatlar hava uçuştu
Kadınların park yeri kavgası! Tekme tokatlar hava uçuştu
08:25
Cengiz Ünder Fenerbahçe’ye geri dönüyor
Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 04:02:08. #7.13#
SON DAKİKA: Yanık Bacak Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.