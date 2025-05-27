Yanık Tedavisinde Botoks Umut Veriyor - Son Dakika
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Sağlık

Yanık Tedavisinde Botoks Umut Veriyor

Yanık Tedavisinde Botoks Umut Veriyor
27.05.2025 14:10
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Bursa'da botoks ile yanık izi tedavisi uygulandı, olumlu sonuçlar alındı.

Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezinde yanık izi için tedavi gören hastaya uygulanan botoks yöntemi, olumlu sonuç verdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2017'de tiner tenekesinin patlaması sonucu vücudunda derin yanıklar meydana gelen Cengiz Özgülmez (17), ikamet ettiği İzmir'de 8 yıl tedavi gördü.

Özgülmez, bacaklarındaki yanık izlerinin geçmemesi üzerine, doktorunun tavsiyesiyle Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezine başvurdu.

Çocuk Yanık Sorumlusu Doç. Dr. Sabriye Dayı tarafından Özgülmez'e burada lazer tedavisinin yanında botoks da uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Dayı, genelde kozmetik alanda uygulanan botoksu yanık vakalarında yeni bir tedavi yöntemi olarak kullanmaya başladıklarını bildirdi.

İlk sonuçların olumlu olduğunu belirten Dayı, şunları kaydetti:

"Bu tedaviyi 'kasılma ya da büzüşme durumu' dediğimiz, eklemini kullanamama durumlarında uyguladığımızda, o eklem fonksiyonunun oldukça iyi açıldığını gözlemekteyiz. 'Kontraktür (kas esnekliği kaybı)' dediğimiz olaylarda veya kaşıntıda da gerçekten çok faydasını görüyoruz. Ayrıca 'skar' dediğimiz yanık sonrası oluşan, aşırı doku olan bölümlerde onların da inceldiğini, renginin normalleştiğini görmekteyiz. Hastalarımızdan bu yönde çok olumlu dönüşler anlamaktayız."

Özgülmez de burada birer kez lazer ve botoks tedavisi gördüğünü ifade ederek, gözle görülür değişim yaşadığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Eğitim, Sağlık, bursa, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yanık Tedavisinde Botoks Umut Veriyor - Son Dakika

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