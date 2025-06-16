Yapay Zeka ile Sarı Nokta Teşhisi - Son Dakika
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Sağlık

Yapay Zeka ile Sarı Nokta Teşhisi

16.06.2025 11:10
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70 yaş üzerindeki bireylerdeki sarı nokta hastalığı yapay zeka ile erken teşhis edilebiliyor.

Türkiye'de 70 yaşındakilerin yarısında görülebilen sarı nokta hastalığında hekime gerek olmadan bile yapay zekayla teşhis konulabildiği, tedavide bu teknolojiden faydalanıldığı bildirildi.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Özdemir, yaşa bağlı makula dejenerasyonun ilerleyici ve görme kaybına yol açabilen bir hastalık olduğunu söyledi.

Gözün makula bölgesinde görülen dejeneratif hastalığına ilişkin bilgiler veren Özdemir, "Genellikle 60-70'li yaşlarda ortaya çıkan bir hastalıktır. Hastalığın orijinal adı yaşa bağlı makula dejenerasyonudur." dedi.

Bu hastalığın çift gözü tuttuğunu, yaşlılıkla birlikte ilerlediğini, erken evresinde belirti vermeyebileceğini, hastalığın hissedileceği evreye geldiği zaman da ilerlediği için geç kalınmış olabildiğini aktaran Özdemir, eğri görme, okuma zorluğu ve lekeli görme gibi belirtilerin ortaya çıkması durumunda hemen göz doktoruna gidilmesi gerektiğini dile getirdi.

Tedavide uygulanan enjeksiyonların büyük önem taşıdığına işaret eden Özdemir, "İğne tedavisi gerçekten yaşa bağlı makula dejenerasyonunda devrimsel süreç başlattı. Özellikle bu hastalığın yaş tipinde kullanılan tedavileri yaklaşık 20 yıldan beri kullanıyoruz. Hastalığı geciktiriyor." diye konuştu.

Özdemir, yılda 7-8 defa bu iğneleri yaptırmak gerektiğini aktararak, "Günümüzde yeni iğneler çıkıyor. Bunlar daha uzun süreli iğneler. Örneğin ilk başta 1,5 ayda iğne yaparken şimdi yenileri sayesinde 4 aya kadar çıkmayı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) tedavilerin önemli bir kısmını karşıladığını kaydeden Özdemir, bunların eczanelerde bulunabileceğini aktardı.

Yeni iğnelerin de önümüzdeki dönemde geleceğini anlatan Özdemir, sarı nokta hastalığının görülme sıklığının yaşla birlikte arttığını vurguladı.

Özdemir, "Hastalığın önemli bir kısmı, özellikle erken dönemde bulgu vermediği için aslında tam doğru bir istatistik vermek pek mümkün olmuyor. Fakat 70 yaşın neredeyse yüzde 50'sinde bir şekilde sarı nokta hastalığının çıkma ihtimali olacağını düşünüyoruz." bilgisini paylaştı.

Toplumun yaşlanması, ömür süresinin uzaması ve güneş ışığına maruz kalma, beslenme alışkanlıkları ve genetik faktörlerin de hastalığın yaygınlaşmasında etkili olduğuna değinen Özdemir, göz hastalıklarının teşhis ve tedavisinde yapay zekanın önemini de dikkati çekti.

Hastalığın teşhisi ve tedavisinde yapay zeka dönemi

Prof. Dr. Özdemir, Türk Oftalmoloji Derneğinde Retina Birimi Eğitim Sorumlusu olduğunu, Yapay Zeka Komisyonunun da başkanlığını yürüttüğünü, bu alanda çok sayıda proje yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yaşa bağlı makula dejenerasyonunun teşhisi, gerekli tedavilerin uygulanması veya hekime söylenmesi açısından da önemli yapay zeka çalışmaları var. Ülkemizde de bunlar yapılıyor. Bizim kliniğimizde de bunlar yapılıyor. Neredeyse hekime gerek olmadan bile yapay zekayla biz teşhisi koyabiliyoruz. Hatta bu sarı nokta hastalığının alt tiplerini belirleyebiliyoruz. Hatta hangi tedaviler, ne sıklıkla yapılması gerekiyor, soruların cevaplarını bize söyleyecek evreye yapay zeka algoritmaları yakında gelecek."

Kaynak: AA

Hakan Özdemir, Yapay Zeka, Teknoloji, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yapay Zeka ile Sarı Nokta Teşhisi - Son Dakika

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