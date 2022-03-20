Yaralar artık daha çabuk iyileşecek - Son Dakika
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Yaralar artık daha çabuk iyileşecek

20.03.2022 09:34

Yaralar artık daha çabuk iyileşecek Liseli öğrencinin geliştirdiği cihaz yarayı daha hızlı iyileştirirken enfeksiyon kaptığını haber veriyor Liseli öğrenci tarafından geliştirilen cihaz yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlarken yaranın enfeksiyon kapıp kapmadığını anlık haber veriyor.

Yaralar artık daha çabuk iyileşecek

Liseli öğrencinin geliştirdiği cihaz yarayı daha hızlı iyileştirirken enfeksiyon kaptığını haber veriyor

BURSA - Liseli öğrenci tarafından geliştirilen cihaz yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlarken yaranın enfeksiyon kapıp kapmadığını anlık haber veriyor.

Bursa Uludağ Üniversitesinde düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bursa Bölge Yarışması Çeşitli illerden katılan liseli öğrencileri ağırladı. Yarışmaya katılan Balıkesir Bilned Özel Fen Lisesi öğrencisi Raif Toprak Yıldız'ın geliştirdiği cihaz yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlarken aynı zamanda yara yerleştirilen sensörler sayesinde yaranın enfeksiyon kapıp kapmadığını haber veriyor. Cihaz sayesinde enfeksiyon kapan yaraya anında müdahale edilerek daha hızlı iyileşmesi sağlanıyor. Ayrıca öğrencinin geliştirdiği cihaz sayesinde normal yaralarda yaraya uygulanan mor lahana ve elektrikli simülasyon uygulamasıyla daha hızlı iyileşme sağlıyor. Cihazını hayvanlar üzerinde deneyen öğrenci başarılı sonuçlar elde etti.

Cihazının yaraların iyileşme sürecini hızlandırdığını ifade eden Raif Toprak Yıldız, "Kronik yaralar bir çok insan için hayati bir öneme sahiptir. Bu kronik yaraların iyileştirilmesinde tek tedavi yöntemi uygulanır. Uygulanan bu yöntemler yetersiz olmaktadır. Bende buna çözüm üretmeye karar vererek sistem geliştirdim. İçinde mor lahana örtüsü bulunan yara örtüsü geliştirdim. Örtünün ayrıca sensörleri bulunmakta bu sensörler elektrik simülasyon uygulayarak yaranın daha hızlı iyileşmesini sağlıyor. Geliştirdiğim yazılımla yaranın uzaktan takibini sağlıyorum. Yaraya ve sağlıklı deriye sensör yerleştirerek yaranın enfeksiyon kapıp kapmadığını takip edebiliyorum. Bu sensörler sıcaklık ve neme duyarlı yarada sıcaklık artarsa yaranın enfeksiyon kaptığını anlık olarak haber veriyor. Bu sistem sayesinde yaranın doktor ve hemşire tarafından uzaktan takip edilmesi sağlanıyor" dedi.

Yaralar artık daha çabuk iyileşecek
Yaralar artık daha çabuk iyileşecek
Yaralar artık daha çabuk iyileşecek

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Araştırma, Uludağ, Bursa, Lise, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Yaralar artık daha çabuk iyileşecek - Son Dakika


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