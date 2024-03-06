Sağlık

Yaşlı kadın ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

SAMSUN - Samsun'da rahatsızlanan 81 yaşındaki kadının yardımına ambulans helikopter yetişti.

Samsun'un Ladik ilçesinde ikamet eden 81 yaşındaki S.Ö. adlı kadın, rahatsızlanarak Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı kadının Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans helikopter Ladik ilçesine giderek yaşlı kadını alıp Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.