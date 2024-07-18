Yaz Tatiline Çıkacaklara Öneriler - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Yaz Tatiline Çıkacaklara Öneriler

Yaz Tatiline Çıkacaklara Öneriler

Sıcak havalarda tatil yapacak veya seyahat edecek olanların dikkat etmesi gereken önlemler hakkında bilgi verildi. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hacıosman, uzun yolculuklarda oluşabilecek sıvı kaybının yaşlılar ve çocuklarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Ayrıca güneş çarpmalarına karşı da dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Seyahat ederken ise günde en az 2 litre su içilmesi ve mineral kaybını önlemek için maden suyu tüketilmesi önerildi.

18.07.2024 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sıcak havalar etkisini artırırken, yaz tatiline çıkacaklar ve çıkmayı düşünenlerin bazı önlemler alması gerekiyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hacıosman, "Özellikle uzun yolculuklarda oluşabilen sıvı kaybı, yaşlılar ve çocuklarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Güneş çarpmalarına karşı da dikkatli olunmalı. Sıvı kayıpları baş ağrısını artırır, yorgunluk ve halsizliğe neden olabilir. Araçla seyahat ederken de günde en az 2 litre su içmeye, mineral kaybı için de maden suyu tüketmeye dikkat edin" dedi.

Medicana Ataköy Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hacıosman, sorunsuz ve keyifli bir tatil için önerilerde bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Hacıosman, "Yoğun sıcak havalarda terleme ile birlikte ciddi sıvı kayıpları yaşanmaktadır. Bu sıvı ve mineral kaybı özellikle yaşlılarda ve çocuklarda ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Tüm yaz boyunca güneş çarpmalarına karşı da dikkatli olmak gerekir" diye konuştu.

SABAH ERKENDEN VEYA GÜNBATIMINDAN SONRA YOLA ÇIKIN

Sıcak havalarda araçla seyahat ederken yeterince sıvı tüketmemenin sıvı kaybını artıracağına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Hacıosman, "Araç içini serin tutmak için klima çalıştırılabilir, sabah erken saatler veya güneş batımından sonra seyahat edilebilir. Ayrıca seyahat süresince bol sıvı tüketilmesi gerekir. Sağlıklı erişkin vücudu yüzde 60-70'i sıvıdan oluşur. Vücudumuz için günlük en az ortalama 2-3 litre suya ihtiyacı olur. Özellikle aşırı sıcaklarda terleme ile sıvı kaybı zaman zaman da mineral kaybı gelişmektedir. Sıvı kayıpları baş ağrısını arttırmaktadır. Ayrıca yorgunluk ve halsizlik yaratmaktadır. Dolayısıyla sıvı alımına ve maden suyu tüketimine dikkat edin. Yazın soğuk içecekler faydalı olmakla beraber, aşırı buzlu içecek ve buz tüketimi sağlık sorunları yaratabileceği için aşırı tüketiminden kaçınılması gerekir" ifadelerini kullandı.

YÜKSEK MİKTARDA SU İÇEREN BESİNLERİ TÜKETİN

Yaz aylarında güneş ışınlarını geçirmeyen açık renkli ve hafif kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Hacıosman, "Güneş çarpmasından korunmak için açık havada mutlaka şapka kullanın. Güneş yanıklarına karşı yüksek koruma faktörlü güneş kremleri ile gözleri hem ultraviyole ışınlarından hem de göz yorgunluğundan korumak için güneş gözlüğü kullanmayı ihmal etmeyin. Sindirim sistemini zorlayacak ağır, yağlı ve çok sıcak yiyeceklerden kaçının. Yüksek miktarda su içeren karpuz ve kavun gibi besinleri tercih ederek sıvı dengenizi koruyabilirsiniz" dedi.

İDEAL ODA SICAKLIĞI 20-25 DERECE ARASINDA OLMALI

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hacıosman, yaz aylarında genel olarak dikkat edilmesi gereken noktaları ise şöyle özetledi:

"Güneşli ve sıcak havalarda gölge ortamları tercih edin ve mümkünse sabah erken saatlerde veya günbatımından sonra dışarıya çıkın. Serinlemek için odalarda klima kullanılabilir ancak ideal oda ısısını 20-25 derece arasında tutun. Gereğinden fazla ısıyı düşürmek kas tutulmalarına neden olabilir. Enfeksiyon riski yönünden klimaların düzenli bakımlarını ve temizliklerini yaptırın."

Kaynak: DHA

Güneş, Tatil, Hava Durumu, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yaz Tatiline Çıkacaklara Öneriler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:23 TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi’yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi'yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar
10:25 Konser krizi büyüyor Lal Denizli’den kendisini eleştiren Mustafa Varank’a sert yanıt Konser krizi büyüyor! Lal Denizli'den kendisini eleştiren Mustafa Varank'a sert yanıt
10:13 Müjdeyi Bakan Kurum verdi TOKİ taksit ödemelerinde büyük indirim Müjdeyi Bakan Kurum verdi! TOKİ taksit ödemelerinde büyük indirim
09:25 AK Parti’den vekillerle ilgili performans raporu 100’e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi AK Parti'den vekillerle ilgili performans raporu! 100'e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi
08:53 Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz’a ertelendi Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi! Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz'a ertelendi
11:44 Kadıgil’den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü Kadıgil'den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü
11:17 Bülent Ersoy’un ’’Erkekler uygunsuz davranışları var’’ dediği makyör Tolgahan Karataş’tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım Bülent Ersoy'un ''Erkekler uygunsuz davranışları var'' dediği makyör Tolgahan Karataş'tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım
11:10 Türk futbolu yeni başkanını seçiyor Mehmet Büyükekşi mi İbrahim Hacıosmanoğlu mu Türk futbolu yeni başkanını seçiyor! Mehmet Büyükekşi mi İbrahim Hacıosmanoğlu mu?
10:48 Fenerbahçe, Emre Mor ile yollarını ayırma kararı aldı Fenerbahçe, Emre Mor ile yollarını ayırma kararı aldı
10:45 Ugandalı çocuk grubunun, Trump suikast girişimini canlandıran videosu viral oldu Ugandalı çocuk grubunun, Trump suikast girişimini canlandıran videosu viral oldu
10:31 İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir’den Mescid-i Aksa’ya baskın İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'den Mescid-i Aksa'ya baskın
10:25 9 aylık hamile kadın, kocası ve sevgilisini kumsalda keyif çatarken bastı 9 aylık hamile kadın, kocası ve sevgilisini kumsalda keyif çatarken bastı
09:56 COVID-19’a yakalanan Joe Biden’in uçak merdiveninden inerken zorlandığı göründü COVID-19'a yakalanan Joe Biden'in uçak merdiveninden inerken zorlandığı göründü
09:55 Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı sevgilisiyle sözlendi Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı sevgilisiyle sözlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 12:15:32. #1.11#
SON DAKİKA: Yaz Tatiline Çıkacaklara Öneriler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement