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'Yeni yılda gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler belirleyin' - Son Dakika

'Yeni yılda gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler belirleyin'

03.01.2022 09:14
'Yeni yılda gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler belirleyin'

Yeni yıl sürecine hedef belirleyerek girmek gerektiğini söyleyen Psikolog Seray Yüzbaşıoğlu, "Bu süreçte kendinize gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler belirleyin.

Yeni yıl sürecine hedef belirleyerek girmek gerektiğini söyleyen Psikolog Seray Yüzbaşıoğlu, "Bu süreçte kendinize gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler belirleyin. Büyük hedefleri küçük parçalara ayırın. Hata yapmaktan korkmayın. Kendinize inanın ve pes etmeyerek ertelediğiniz şeyler için harekete geçin" dedi.

Hedef belirleme sürecinin olumlu sonuçları olacağını ve kişiye farkındalık kazandıracağını ifade eden LİV Hospital Ankara Hastanesi'nden Psikolog Seray Yüzbaşıoğlu, "Yeni yeni normalleşmeye başlandığımız bu süreçte küresel anlamda bir salgınla baş etmeye çalışmaktayız. Her güne sanki yeni bir başlangıç olacakmışçasına pozitif başlamak ve her güne şans vermek insan psikolojisine olumlu yönde etki edecektir" diye konuştu.

HAYATINIZDAN OLUMSUZ KELİMELERİ ÇIKARIN

Kişinin hayatından olumsuz kelimeleri çıkarmasının önemli bir motivasyon kaynağı olacağını belirten Yüzbaşıoğlu, "Yapamam, başaramam, mümkün değil," yerine "başarabilirim, yapabilirim, mümkün," gibi kelimeler kullanmaya özen göstermeye çalışmak hayata daha farklı bakmamıza yardımcı olacak hem de motivasyon sürecimize destek sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Düzenli uyku ve sağlıklı beslenmenin de psikolojik açıdan kişiyi destekleyeceğini aktaran Psikolog Seray Yüzbaşıoğlu, "Fiziksel aktiviteler yapmak, ailemize ve arkadaşlarımıza vakit ayırmak ve en önemlisi gülmek fizyolojik ve ruhsal açıdan sağlıklı olabilmenin diğer faktörlerindendir. Gülümsemek, endorfin denilen mutluluk hormonunun salgılanmasına katkı sağlar. Geçmişte yaşadığınız kırgınlıkları, u¨zu¨ntu¨leri, olumsuzlukları, çaresizlikleri geçmişte bırakarak "yeni başlangıçlara" odaklanmak ruhumuz açısından önemli ve sağlam bir adım olacaktır. Her karanlığın sonu aydınlıkmışçasına, tüm güzellikler bizi bulacakmışçasına hayallerimizin peşinden gitmek bu yolda 'kendiliğimize' iyi gelecektir. Kendimize odaklanıp kendimizi tanımaya başlamak ve kendimizi sevmek benliğimizi daha güçlü¨ kılıp, 'öz farkındalığımızı' arttıracaktır. Kendi farkındalığımızı fark etmeye başladığımız anda her şey değişmeye başlar. Bizi biz yapan farkındalığımızdır. O zaman mottomuz kendini sevmek ve kendini fark etmek ve kendine inanmaktır" açıklamasında bulundu.


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Yeni Yıl, Ankara, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Yeni yılda gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler belirleyin' - Son Dakika


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