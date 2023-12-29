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Yılbaşında Nasıl Beslenmeliyiz?

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Güler Yenipınar, yılbaşı öncesi, yılbaşı gecesi ve sonrası için beslenme önerilerini paylaştı. Yılbaşı sofrasında dikkat edilmesi gereken noktaları anlatan Yenipınar, sağlıklı bir şekilde beslenmek için su tüketimine dikkat edilmesi, protein alımının sağlanması ve düşük kalorili beslenme şeklinin tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

Yılbaşında Nasıl Beslenmeliyiz?
29.12.2023 - 10:01,  Güncelleme: 10:03
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'Yılbaşında nasıl beslenmeliyiz' sorusunun cevabını vermeden önce; öncelikle 'yılbaşından önce nasıl beslenmeliyim?' sorusunu cevaplamak ve vücudu yılbaşı sofrası ve sonrasına hazırlamak gerektiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Güler Yenipınar, "Yılbaşı sofrası genellikle kuruyemişler, mezeler, yağlı ana yemekler ve tatlı ile dolu bir sofra oluyor. Bu gece ve sonrasında kendinizi kötü hissedip, hiçbir şey yemeden mutsuz oturmak yerine önceden önlem almak daha doğru olacaktır. Bu arada yapılan en büyük hatalardan birisi de sabahtan itibaren hiçbir şey yemeyip, gece kendinizi yılbaşı sofrasına saklamaktır" dedi.

Önerilerini yılbaşı öncesi, yılbaşı gecesi ve sonrası olmak üzere 3 başlık altında toplayan İstanbul Rumeli Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Güler Yenipınar, "Yeni yıla birkaç gün kala metabolizmanızı hızlandırmak ve avantaj elde etmek için günde mutlaka 2.5-3 litre su tüketin. Protein alımınızı yeterli ve dengeli bir şekilde sağlamanız metabolizmanızın hızlanmasına yardımcı olacaktır. Yılbaşı öncesindeki günlerde daha düşük kalorili, daha az yağ ve şeker, daha fazla taze sebze-meyve içeren bir beslenme şekli yılbaşı için güzel bir hazırlıktır. Kalori kısıtlamasına sabahtan başlamak en doğrusudur. Her gün olduğu gibi kahvaltı, öğlen yemeği ve ara öğünlerin mutlaka yapılmasına dikkat edilmeli ve öğün atlanmamalıdır. Sabah kahvaltısı süt ve yulaf ezmesi veya 2 ince dilim tam buğday ekmeği ve 1 dilim beyaz peynir ile hazırlanmış yağsız tost ve mevsim yeşilliklerinin bulunduğu bir tabak olabilir. Öğle yemeğini zeytinyağlı sebze yemeği, yoğurt veya çorba ve mevsim salata ile hafif geçirip akşam yemeğinden 2-3 saat öncesinde küçük bir ara öğün ile kan şekeri dengelenebilir" diye konuştu.

"HİNDİ DÜŞÜK KOLESTEROL BAKIMINDAN SAĞLIKLA TÜKETİLECEK BİR BESİNDİR"

Günün en önemli öğününün akşam yemeği olduğunu hatırlatan Yenipınar, uyarılarını şöyle sıraladı:

"Akşam yemeğinin mutlaka karbonhidrat-protein ve yağdan dengeli bir öğün olmasına dikkat edin. Bunun için sofranızda 4 temel besin grubuna yer vermelisiniz. -et-süt-tahıl-sebze/meyve- Kırmızı et yerine hindi-kaz-ördek-tavuk-balık tercih edin. Pişirme yöntemi olarak yağ ilave edilmeden ve ızgara-haşlama-buğulama-fırında veya yağsız tavada pişirme gibi sağlıklı yöntemler tercih edilmelidir. Yılbaşının olmazsa olmaz diye anılanı hindi dolmasıdır. Eğer bunu tercih ettiyseniz hindi düşük kolesterol bakımından sağlıkla tüketilecek bir besindir. Önerimiz pirinç yerine bulgur kullanmanız olabilir. Yine de hindinin etini daha fazla yemeyi tercih edin. Yılbaşı sofrasında mevsim sebzelerinden hazırlanmış bol yeşillikli bir salata bulunmalıdır. Hatta haşlanmış kuru baklagil veya peynir eklenmiş salata iyi bir seçenek olacaktır. Şarküteri ürünlerine sofranızda yer vermeyin. Sofranızda pilav ve makarnaya mümkün olduğunca yer vermeyin, yiyecekseniz de porsiyonu küçük tutun. Meze olarak sebze ağırlıklı, peynir ya da yoğurtla hazırlanmış az yağlı mezeleri tercih edin. Yüksek yağ içerikli cipsler, çekirdekler, çikolatalar yerine ölçülü olmak koşuluyla sağlıklı tohumlar dediğimiz kuruyemişler, taze-kuru meyveler tüketin. Tatlı yemekten 1 saat sonra tüketilmelidir. Ağır ve şerbetli tatlılar yerine meyve ve sütlü tatlılar her zaman tercihiniz olmalıdır. Yemeklerinizi çok hızlı yemeyin."

"YILBAŞININ ERTESİ GÜNÜ, GÜNE 1 BARDAK ILIK SU İLE BAŞLAYIN"

Yılbaşının ertesi günü ise güne bir bardak ılık su ile başlamanın önemli olduğunu söyleyen Yenipınar, "1 Ocak'ta kahvaltıyı brunch şeklinde yapın. Güne ara öğünlerle devam edip, akşam yemeğini erken saatlerde yiyin. Erken uyuyun. Bütün gece yediklerinizi sindirmekle uğraşarak yorulan midenizi ve bedeninizi mutlaka dinlendirin. Midenizi rahatlatmak için rezene, anason, bedenin dinlenmesi için melisa, papatya gibi bitki çaylarını tercih edin. Ayrıca en önemli şey toksinlerden arınmak için yeterli miktarda su tüketimine dikkat edin. Yılbaşı sonrasında sabah kahvaltısı hariç diğer öğünleri sebze ağırlıklı, çorba tarzı sulu yemeklerle geçirin. Çok tuzlu, yağlı ve kırmızı et yoğunluğu içeren gıdalardan uzak durun. Yılbaşı ertesinde alınan fazla kaloriyi yakmak için açık havada yapılacak 1-1,5 saatlik bir yürüyüş de iyi olacaktır. Hem oksijen almış hem de kalori yakmış olursunuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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