Sivrisinekler ile yayılan virüs Yunanistan'da 11 kişiyi hayattan kopardı! - Son Dakika
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Sivrisinekler ile yayılan virüs Yunanistan'da 11 kişiyi hayattan kopardı!

30.08.2022 23:12

Sivrisinekler aracılığıyla yayılan Batı Nil Virüsü, Yunanistan'da büyük tehdit oluşturmaya devam ediyor. Ülkede bir günde 123 vaka tespit edilmesinin ardından 11 kişi yaşamını yitirdi.

Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü'nden (EODY) yapılan açıklamada, sivrisinekler aracılığıyla bulaşan bir enfeksiyon hastalığı olan BNV vakaları ve ölümlerinin artış gösterdiği belirtildi. Ülkede bugün 123 yeni vaka tespit edildiği aktarılan açıklamada, 11 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNE SALDIRIYOR

Açıklamada, vakalardan 74'ünün menenjit gibi merkezi sinir sistemi rahatsızlıklarından şikayetçi olduğu, 49'nun ise hafif semptom gösterdiği veya hiç belirti göstermediği vurgulandı. Yunanistan'da geçen bir haftada 36 BNV vakası kaydedilmişti.

BATI NİL VİRÜSÜ NEDİR?

Genellikle "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan BNV'den korunmak için herhangi bir aşı bulunmazken sivrisinek ısırıklarına karşı korunma tavsiye ediliyor.

Sivrisineğin ısırdığı andan itibaren kuluçka süresinin 2 ile 14 gün arasında değiştiği, bağışıklığı zayıf olanlarda bu sürenin 21 güne çıktığı belirtiliyor. Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde herhangi bir belirti görülmediği, hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ateş, halsizlik, bulantı-istifra, baş ve kas ağrısı gibi semptomların görüldüğü ifade ediliyor. BNV vakalarına çoğunlukla Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya'da rastlanıyor.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sivrisinekler ile yayılan virüs Yunanistan'da 11 kişiyi hayattan kopardı! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivrisinekler ile yayılan virüs Yunanistan'da 11 kişiyi hayattan kopardı! - Son Dakika
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