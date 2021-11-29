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Yurtdışından Türkiye'ye gelip pektus ameliyatları hakkında eğitim aldılar - Son Dakika

Yurtdışından Türkiye'ye gelip pektus ameliyatları hakkında eğitim aldılar

29.11.2021 23:29

- Yurtdışından Türkiye'ye gelip pektus ameliyatları hakkında eğitim aldılar Çekmeköy'de pektus hastaları ameliyat edildi, yabancı doktorlar operasyonları izledi Pektus hastası 4 kişi Çekmeköy'de yapılan operasyonlarda ameliyat edilerek sağlığına kavuşturuldu.

- Yurtdışından Türkiye'ye gelip pektus ameliyatları hakkında eğitim aldılar

Çekmeköy'de pektus hastaları ameliyat edildi, yabancı doktorlar operasyonları izledi

İSTANBUL - Pektus hastası 4 kişi Çekmeköy'de yapılan operasyonlarda ameliyat edilerek sağlığına kavuşturuldu. Farklı ülkelerden gelerek operasyonlara izleyici olarak katılan yabancı doktorlar, Türkiye'de yapılan pektus ameliyatları hakkında bilgi sahibi oldu. Yabancı doktorlar, Türkiye'de yapılan pektus ameliyatlarında uygulanan teknikleri yerinde öğrenme fırsatı buldu. Operasyonların ardından düzenlenen seminerlerde, yurtdışından gelen doktorlar pektus hakkında bilgilendirildi.

Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Çekmeköy Devlet Hastanesinde bulunan ek hizmet binasında, yurtdışındaki konunun uzmanı doktorlara Türkiye'de yeni teknikler ve yollar öğretmek, pektus hastalığına farkındalık oluşturmak, hastalığın hastaya etkilerini tartışmak ve hastalık tedavilerinde izlenen yolları değerlendirmek amacıyla toplantı düzenlendi. Pektus Derneği ve Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen toplantıya Türkiye'den Prof. Dr. Mustafa Yüksel, Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Doç. Dr. İlhan Ocakcıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi N. Onur Ermerak, Prof. Dr. Mustafa Yüksel gibi uzman doktorlar ile Kosova, Karadağ, Almanya, Filistin, Irak, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Dubai gibi ülkelerden de 15 doktor katılım sağladı.

Yabancı doktorlar pektus ameliyatları hakkında yeni teknikler öğrendi

Toplantı kapsamında 4 pektus hastası, hastanede ameliyata alınarak sağlığına kavuşturuldu. Yurtdışından gelerek operasyonlara izleyici olarak katılım sağlayan doktorlar, Türkiye'de yapılan pektus ameliyatlarını yerinde izleme fırsatı bularak konu hakkında bilgi sahibi oldu. Yabancı doktorlar operasyonları izleyerek pektus ameliyatları hakkında yeni teknikler öğrendi.

Ameliyatların ardından pektus hastalığını ve tedavilerini masaya yatırmak amacıyla seminerler düzenlendi. Konuşma gerçekleştiren uzman doktorlar, yurtdışından gelen doktorlara konu hakkında bilgilerini aktardı.

"Bu konuda dünyada lider sayılırız. Oldukça başarılı ameliyatlarımız var"

Pektus Derneği Başkanı Profesör Doktor Mustafa Yüksel, "Sancaktepe Profesör Doktor İlhan Varank Hastanesinde dünyanın farklı ülkelerinden gelen on beş yabancı doktora eğitim verdik. Bu ameliyatı öğrenmek için geldiler Türkiye'ye. Ameliyata da Almanya'dan gelen bir göğüs cerrahı, uzman hekim arkadaşımızla beraber girdik. Canlı yayın yapıldı. Salonda yaklaşık elli kişi bu ameliyatı canlı olarak izliyor. Bu ameliyatı her yıl düzenli olarak yapmaktayız. Genellikle bu hastalığa, hastaların farkındalığını arttırmak amacıyla aktiviteler düzenliyoruz. Ama bu toplantı, bu ameliyatı dünyadaki cerrahlara öğretmek amacıyla organize edildi. Dün bir ameliyat yaptık yabancı doktorların izlemesi için. Bugün üç ameliyat gerçekleştireceğiz, bir tanesini şimdi yaptık. On yedi yaşında bir genç delikanlı idi. Bir bar taktık. Türkiye'de üretilen ürünleri kullanıyoruz bu hastalarda. Bu konuda dünyada lider sayılırız. Oldukça başarılı ameliyatlarımız var. Dün gelen hastamız Makedonya'dan gelmişti. Doktorlarıyla birlikte geldiler ve onlarla birlikte ameliyata girip hastalarını ameliyat ettik" dedi.

Almanya'dan gelen Dr. Lauren Titze'nin ameliyatlar hakkında söylediklerini aktaran Prof. Dr. Yüksel, "Lauren Freiburg'da çalışıyor o da aynı ameliyatı orada yapıyor. Şu ana kadar yaklaşık 20 ameliyat yapmış. Ancak ameliyatlarının değişik bir teknikle daha uzun sürdüğünü söylüyor. Burada daha yeni teknikler görmek için geldiğini söylüyor. Oldukça etkilendi. Tekniğimiz onlarınkine göre daha hızlı ve yeni bir teknik" dedi.

Yurtdışından Türkiye'ye gelip pektus ameliyatları hakkında eğitim aldılar
Yurtdışından Türkiye'ye gelip pektus ameliyatları hakkında eğitim aldılar
Yurtdışından Türkiye'ye gelip pektus ameliyatları hakkında eğitim aldılar
Yurtdışından Türkiye'ye gelip pektus ameliyatları hakkında eğitim aldılar

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mustafa Yüksel, Sancaktepe, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Yurtdışından Türkiye'ye gelip pektus ameliyatları hakkında eğitim aldılar - Son Dakika


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