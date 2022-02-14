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Zonguldak'ta vaka artışı durdurulamıyor: Haftalık vaka sayısı 528'den 908,65'e yükseldi - Son Dakika

Zonguldak'ta vaka artışı durdurulamıyor: Haftalık vaka sayısı 528'den 908,65'e yükseldi

14.02.2022 16:21

Zonguldak'ta vaka artışı durdurulamıyor: Haftalık vaka sayısı 528'den 908,65'e yükseldi Zonguldak'ta korona virüs vakalarında artış sürüyor.

Zonguldak'ta vaka artışı durdurulamıyor: Haftalık vaka sayısı 528'den 908,65'e yükseldi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta korona virüs vakalarında artış sürüyor. 15-21 Şubat tarihinde 100 binde 528,41 olan vaka sayısı 908, 65'e yükseldi.

Zonguldak'ta korona virüs vaka sayılarında yükseliş sürüyor geçen hafta 528,41 olan vaka sayılarında büyük artış yaşanırken sayı 908, 65'e yükseldi. Vaka sayılarındaki artış Hayat Eve Sığar uygulamasına da yansıdı. Kent genelindeki artışların dikkat çektiği haritada kent merkezinin yüksek riskli olarak gözükürken hastanelerde yoğunluk yaşandı.

Herkesi duyarlı olamaya davet eden Turgut Papila, "Vaka sayılarında artışlara vatandaşlarımızın duyarlı olması lazım. Herkesin aşılarını düzelmesi olması lazım. Yaşanan artışlar sonrası zayiatlar başladı yaşanan ölümler var. Sevdiğimiz değer verdiğimiz kişileri kaybettik bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Herkes üstüne düşeni yapması gerekir. Umarım kısa sürede bu süreci atlatırız" şeklinde konuştu.

Vaka sayılarındaki artışın kuralara riayet edilmediği için artış yaşandığını ifade eden Orhan Akyüz, "Halkımızın bilinçlendirilmesine rağmen çoğu insanlar duyarsız. Sosyal mesafe kurallarına daha da dikkat edilmesi lazım. Biz sadece kendimize karşı sorumlu değiliz. Bizi sevenlere ve çevremizdeki herkese karşı sorumluyuz. Bu artışın ana sebebi kurallara riayet edilmediği için artıyor. Bu süreci atlatmak hepimizin elinde. Bir olup bu süreci hep birlikte atlatalım herkesi daha fazla duyarlı olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Zonguldak'ta vaka artışı durdurulamıyor: Haftalık vaka sayısı 528'den 908,65'e yükseldi
Zonguldak'ta vaka artışı durdurulamıyor: Haftalık vaka sayısı 528'den 908,65'e yükseldi
Zonguldak'ta vaka artışı durdurulamıyor: Haftalık vaka sayısı 528'den 908,65'e yükseldi

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Zonguldak, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Zonguldak'ta vaka artışı durdurulamıyor: Haftalık vaka sayısı 528'den 908,65'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta vaka artışı durdurulamıyor: Haftalık vaka sayısı 528'den 908,65'e yükseldi - Son Dakika
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