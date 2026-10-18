Silopi'de sevilen oto servisçi Ferhat Usta kalp krizi geçirdi, anjiyo sonrası iyi - Son Dakika
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Silopi'de sevilen oto servisçi Ferhat Usta kalp krizi geçirdi, anjiyo sonrası iyi

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Silopi\'de sevilen oto servisçi Ferhat Usta kalp krizi geçirdi, anjiyo sonrası iyi
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde oto servis işletmecisi Ferhat Usta, dün gece geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. Anjiyo uygulanan Usta'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi; olay ilçedeki esnaf ve vatandaşlar arasında üzüntüye neden oldu.

Silopi’de oto servis işletmeciliği yapan, esnaf camiası ve ilçe halkı arasında sevilen ve saygı duyulan Ferhat Usta (Turan), dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. Anjiyo olduğu öğrenilen Ferhat Usta’nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

SİLOPİ’DE ÜZÜNTÜYE NEDEN OLDU

Şırnak’ın Silopi ilçesinde oto tamir ve servis sektöründe faaliyet gösteren, çevresinde Ferhat Usta olarak tanınan Ferhat Turan, dün gece geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yaşanan sağlık sorunu, kendisini tanıyan esnaf arkadaşları ve ilçe halkı arasında üzüntüye neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, hastaneye kaldırılan Ferhat Usta’ya anjiyo işlemi uygulandı. Tedavisinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ESNAF CAMİASININ SEVİLEN İSİMLERİNDEN

Mesleki tecrübesi, esnaf arkadaşlarıyla kurduğu ilişkiler ve insani yönüyle Silopi’de geniş bir kesim tarafından tanınan Ferhat Usta, ilçenin sevilen oto servis işletmecileri arasında yer alıyor. Ferhat Usta’nın yaşadığı sağlık sorunu, kendisini tanıyan ve seven vatandaşları derinden üzdü.

Haber: Halil Azizoğlu

Kaynak: Haber Platformu
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