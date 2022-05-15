1 kişinin hayatını kaybettiği kazaya karışan Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in ilk ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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1 kişinin hayatını kaybettiği kazaya karışan Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in ilk ifadesi ortaya çıktı

15.05.2022 16:28

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, 1 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasına karıştıktan sonra gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Milli güreşçi yaptığı açıklamada, "Bu elim hadisede en ufak bir kusurum bulunmadığı gibi en ufak bir ihmalim de yoktur. Kolluk görevlilerimiz, görgü şahitlerimiz, olaya ilişkin tespitler ve alınan bilirkişi raporlarında hiçbir kusurum olmadığı tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaza, dün akşam merkeze bağlı Çalatlı köyü yakınlarında meydana geldi. Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuk babası Ertuğrul Dolgunyürek'e (55) çarptı. Yola savrulan Dolgunyürek´e arkadan gelen Necmi Şahin yönetimindeki TIR çarptı. Dolgunyürek, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından Kayaalp ve Şahin gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Rıza Kayaalp ve Necmi Şahin, bugün adliyeye sevk edildi. Kayaalp ve Şahin, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetmişti! Milli güreşçi Rıza Kayaalp, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

"ÇOK ÜZÜCÜ, İSTENMEYEN BİR OLAY YAŞANDI"

Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Rıza Kayaalp, çok üzgün olduğunu belirterek, "Çok üzücü, istenmeyen bir olay yaşandı. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetmişti! Milli güreşçi Rıza Kayaalp, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

"HİÇBİR KUSURUM OLMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR"

Kayaalp, avukatları aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada ise, " Hadise, Yozgat- Sivas karayolunda tüm trafik tedbir ve kurallarına uyarak seyir halinde iken merhumun kontrolsüz bir biçimde karanlık bir ortamda aniden ana yola fırlayarak karşı tarafa geçmek düşüncesiyle arabama çarpması, sonrasında ise arkadan gelen TIR'ın çarpması sebebiyle meydana gelmiştir. Zaten TIR'ın çarpmasından önce şahıs kolunu tutmaktaydı, şahsın bu şekilde olduğunu TIR'ın farları sayesinde gördüm ama maalesef arkadan gelen TIR göremedi. Ben zaten arabamı derhal durdurmuş ve şahsı hastaneye götürmek için yardıma gidiyordum ancak olay ani gerçekleştiği için bu mümkün olmamıştır. Bu elim hadisede en ufak bir kusurum bulunmadığı gibi en ufak bir ihmalim de yoktur. Kolluk görevlilerimiz, görgü şahitlerimiz, olaya ilişkin tespitler ve alınan bilirkişi raporlarında hiçbir kusurum olmadığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

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Son Dakika Spor 1 kişinin hayatını kaybettiği kazaya karışan Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in ilk ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1 kişinin hayatını kaybettiği kazaya karışan Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in ilk ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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