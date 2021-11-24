Üye Girişi
12 Dev Adam'ın rakibi Belarus - Son Dakika

12 Dev Adam'ın rakibi Belarus

24.11.2021 16:39
12 Dev Adam'ın rakibi Belarus

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu ilk karşılaşmasında A Milli Erkek Basketbol Takımı yarın Belarus'a konuk olacak.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu ilk karşılaşmasında A Milli Erkek Basketbol Takımı yarın Belarus'a konuk olacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu ilk maçında yarın TSİ 19.30'da deplasmanda Belarus ile karşılaşacak. Milliler bu müsabakanın ardından 28 Kasım Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda Büyük Britanya ile mücadele edecek. Grupta ayrıca Yunanistan bulunuyor.

Ay-yıldızlılar ile Belarus bugüne kadar 6 kez rakip oldu. İki takım ilk kez 20 ve 21 Mayıs 1997 tarihlerinde İstanbul'da ikili temas müsabakalarında karşı karşıya geldi. Milliler ilk karşılaşmada 85-74 mağlup olurken ikinci maçı 83-75'lik skorla kazandı. Milli Takım ile Belarus'un son buluşması, FIBA 2013 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gerçekleşti. Ay-yıldızlılar elemelerde evinde oynadığı ilk müsabakayı 77-74 kazanırken, deplasmanda oynadığı mücadeleden de 91-62'lik skorla galip ayrıldı. Türkiye ile Belarus arasında daha önce oynanan 6 karşılaşmada millilerin 4 galibiyeti bulunuyor.

FIBA'nın açıkladığı formata göre gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar bir üst tura yükselecek. Takımlar, ilk grup aşamasında topladığı puanları bir üst turdaki gruplara taşıyacak. Milliler grupta ilk üç sırayı alması halinde A Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan ekipler ile eşleşecek. İkinci turdaki gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

12 Dev Adam'ın kadrosunda; Buğrahan Tuncer, Tolga Geçim, Shane Larkin, Erten Gazi, Erkan Yılmaz, Furkan Haltalı, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Şehmus Hazer, Egemen Güven, Sadık Emir Kabaca, Berkan Durmaz, Muhsin Yaşar, Berk Uğurlu, Samet Geyik ve Sertaç Şanlı bulunuyor. - İSTANBUL

12 Dev Adam'ın rakibi Belarus

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası, İstanbul, Belarus, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 12 Dev Adam'ın rakibi Belarus - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'ye ziyarette bulunan BAE Prensi'nin birçok anlaşmaya imza atacağı düşünülüyor 17:42 Türkiye'ye ziyarette bulunan BAE Prensi'nin birçok anlaşmaya imza atacağı düşünülüyor Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla 17:23 Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla Bu araştırma korkuttu! Açık havada maske takmadan uygulanan sosyal mesafe kuralı hiçbir işe yaramıyor 16:35 Bu araştırma korkuttu! Açık havada maske takmadan uygulanan sosyal mesafe kuralı hiçbir işe yaramıyor
Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de 16:32 Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar! 16:31 İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar! 22 yaşındaki Minel'in vücuduna yüksek dozda ilaç enjekte ederek intihar ettiği ortaya çıktı 15:57 22 yaşındaki Minel'in vücuduna yüksek dozda ilaç enjekte ederek intihar ettiği ortaya çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi 15:27 Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı 14:52 İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı

Son Dakika Haberleri
17:42 Fatih Terim derbi sonrası ilk kez konuştu: Derbinin telafisi vardır, Marsilya maçının yoktur
17:41 Türkiye'ye ziyarette bulunan BAE Prensi'nin birçok anlaşmaya imza atacağı düşünülüyor
17:23 Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla
16:52 Bu uçak pide salonu olacak!
16:46 AK Partili vekile göre "Ülkede yokluk yok, her şeyde bolluk ortada!"
16:38 Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor
16:35 Bu araştırma korkuttu! Açık havada maske takmadan uygulanan sosyal mesafe kuralı hiçbir işe yaramıyor
16:32 Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu!
16:31 Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de
16:31 İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar!
Genç kadın, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanenin tuvaletinde doğum yaptı Genç kadın, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanenin tuvaletinde doğum yaptı         
17:43
Fatih Terim derbi sonrası ilk kez konuştu: Derbinin telafisi vardır, Marsilya maçının yoktur Fatih Terim derbi sonrası ilk kez konuştu: Derbinin telafisi vardır, Marsilya maçının yoktur         
17:42
Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor         
16:38
Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu! Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu!         
16:33
Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı         
16:31
Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü         
16:30
Bugün ne izleyeceksiniz: Sadakatsiz, Kanunsuz Topraklar ve Kuruluş Osman Bugün ne izleyeceksiniz: Sadakatsiz, Kanunsuz Topraklar ve Kuruluş Osman         
15:30
Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
15:22
Genç kadın, apartmanın bodrum katında öldürülmüştü! Odadaki kitap dikkat çekti: Kabadayıların gizemli dünyası Genç kadın, apartmanın bodrum katında öldürülmüştü! Odadaki kitap dikkat çekti: Kabadayıların gizemli dünyası         
14:12
Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum         
12:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi         
11:54
Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü         
11:43
"Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum "Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum         
11:39
Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu         
11:28
Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi         
10:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller         
08:36
Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı         
08:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 17:58:42. #1.11#
SON DAKİKA: 12 Dev Adam'ın rakibi Belarus - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement