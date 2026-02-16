14 Milyon takipçili Icardi\'nin paylaşımı gündem oldu: Viral "Mavi Sprey"nin arkasında Türk markası var

*ilandır 2.703 gönderisi bulunan ve 664 hesabı takip eden Icardi'nin profili, spor dünyasının yanı sıra global popüler kültürün en etkili sosyal medya hesapları arasında gösteriliyor. 14 milyonluk takipçi kitlesi; başta Türkiye, Arjantin ve Avrupa olmak üzere farklı ülkelerden futbolseverler, spor medyası temsilcileri, markalar ve yoğun bir genç kitleyi kapsıyor.

Icardi'nin Instagram story paylaşımında ürünü doğrudan kamera karşısında göstermesi ve resmi internet sitesine yönlendirme yapması, dijital platformlarda güçlü bir etki yarattı. "Uraw Mavi Sprey" olarak tanıtılan ürünün, Türk kozmetik markası Uraw Cosmetic tarafından geliştirildiği netleşti. Ambalajın açık şekilde gösterilmesi ve "Saçınızı Baştan Çıkartır" sloganıyla paylaşılması, sosyal medyada viral bir yayılım oluşturdu.

Milyonlara ulaşan bu paylaşım, hem spor hem iş dünyasında dikkat çeken bir gelişme olarak değerlendirildi. Dünya çapında tanınan bir sporcunun yerli bir markayı tercih etmesi, Uraw Cosmetic'in uluslararası görünürlüğünü önemli ölçüde artırdı.



Uraw Cosmetic Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şerifoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Mauro Icardi gibi uluslararası bir sporcunun ürünümüzü tercih etmesi bizim için son derece kıymetli. Bu durum, yıllardır sürdürdüğümüz bilimsel üretim anlayışının ve kalite standartlarımızın global ölçekte karşılık bulduğunu göstermektedir. Türkiye'den çıkan bir markanın dünya sahnesinde görünür olması gurur vericidir" ifadelerini kullandı.

2015 yılında kurulan Uraw Cosmetic, Avrupa ve Amerika'daki ofisleriyle birlikte 39 ülkeye ulaşan dağıtım ağıyla uluslararası pazarda faaliyet gösteriyor. Uluslararası sağlık kriterlerine uygun üretim süreçleri, temiz içerik yaklaşımı ve sürdürülebilir üretim modeliyle marka, sektördeki konumunu güçlendirmeyi sürdürüyor.

Icardi'nin paylaşımıyla birlikte Uraw Cosmetic'in dijital görünürlüğü önemli ölçüde artarken, Türk kozmetik sektörünün küresel ölçekteki yükselişi de bir kez daha gündeme taşınmış oldu.