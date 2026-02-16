14 Milyon takipçili Icardi'nin paylaşımı gündem oldu: Viral "Mavi Sprey"nin arkasında Türk markası var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

14 Milyon takipçili Icardi'nin paylaşımı gündem oldu: Viral "Mavi Sprey"nin arkasında Türk markası var

14 Milyon takipçili Icardi\'nin paylaşımı gündem oldu: Viral "Mavi Sprey"nin arkasında Türk markası var
16.02.2026 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Instagram'da 14 milyon takipçisi bulunan Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Mauro Icardi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, kısa sürede geniş kitlelerin dikkatini çekti.

*ilandır 2.703 gönderisi bulunan ve 664 hesabı takip eden Icardi'nin profili, spor dünyasının yanı sıra global popüler kültürün en etkili sosyal medya hesapları arasında gösteriliyor. 14 milyonluk takipçi kitlesi; başta Türkiye, Arjantin ve Avrupa olmak üzere farklı ülkelerden futbolseverler, spor medyası temsilcileri, markalar ve yoğun bir genç kitleyi kapsıyor.

Icardi'nin Instagram story paylaşımında ürünü doğrudan kamera karşısında göstermesi ve resmi internet sitesine yönlendirme yapması, dijital platformlarda güçlü bir etki yarattı. "Uraw Mavi Sprey" olarak tanıtılan ürünün, Türk kozmetik markası Uraw Cosmetic tarafından geliştirildiği netleşti. Ambalajın açık şekilde gösterilmesi ve "Saçınızı Baştan Çıkartır" sloganıyla paylaşılması, sosyal medyada viral bir yayılım oluşturdu.

Milyonlara ulaşan bu paylaşım, hem spor hem iş dünyasında dikkat çeken bir gelişme olarak değerlendirildi. Dünya çapında tanınan bir sporcunun yerli bir markayı tercih etmesi, Uraw Cosmetic'in uluslararası görünürlüğünü önemli ölçüde artırdı.

Uraw Cosmetic Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şerifoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Mauro Icardi gibi uluslararası bir sporcunun ürünümüzü tercih etmesi bizim için son derece kıymetli. Bu durum, yıllardır sürdürdüğümüz bilimsel üretim anlayışının ve kalite standartlarımızın global ölçekte karşılık bulduğunu göstermektedir. Türkiye'den çıkan bir markanın dünya sahnesinde görünür olması gurur vericidir" ifadelerini kullandı.

2015 yılında kurulan Uraw Cosmetic, Avrupa ve Amerika'daki ofisleriyle birlikte 39 ülkeye ulaşan dağıtım ağıyla uluslararası pazarda faaliyet gösteriyor. Uluslararası sağlık kriterlerine uygun üretim süreçleri, temiz içerik yaklaşımı ve sürdürülebilir üretim modeliyle marka, sektördeki konumunu güçlendirmeyi sürdürüyor.

Icardi'nin paylaşımıyla birlikte Uraw Cosmetic'in dijital görünürlüğü önemli ölçüde artarken, Türk kozmetik sektörünün küresel ölçekteki yükselişi de bir kez daha gündeme taşınmış oldu.

Sosyal Medya, Teknoloji, Ekonomi, Gündem, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 14 Milyon takipçili Icardi'nin paylaşımı gündem oldu: Viral 'Mavi Sprey'nin arkasında Türk markası var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milas’taki zeytinlik katliamında istifa geldi Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi
Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum
Vitor Pereira’nın yeni takımı belli oldu Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu
Galatasaray-Juventus maçına Hollandalı hakem Galatasaray-Juventus maçına Hollandalı hakem
Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı

12:45
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz’a ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz'a ertelendi
12:07
TBMM’deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
11:37
’OnlyFans’ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
11:33
Weex “400x“ ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
Weex "400x" ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
11:06
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
10:26
Büyük skandal böyle görüntülendi Bayrakları astıkları yere bakın
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 13:06:39. #7.11#
SON DAKİKA: 14 Milyon takipçili Icardi'nin paylaşımı gündem oldu: Viral "Mavi Sprey"nin arkasında Türk markası var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.