16. Gökova Bisiklet Turu yarın başlıyor - Son Dakika

Bu yıl 16'ncısı düzenlenecek Gökova Bisiklet Turu yarın 18 ilden 240 bisikletçinin katılımıyla Menteşe ilçesinden start alacak.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ve Muğla Bisiklet Derneği katkılarıyla düzenlenecek ve 20 Mayıs'ta sona erecek turda bisikletçiler Muğla'nın doğal güzelliklerini keşfedecek.
Gökova Bisiklet Turuna Muğla, Antalya, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Bolu, Bursa, Ankara, Kocaeli, Aydın, Hatay, Adana, Malatya, Kocaeli, Mersin, Çanakkale, Kırklareli, Edirne'den 240 bisikletçi katılacak.
Bisikletçiler yarın Menteşe Kışla Parkında toplanarak kampa girecek. Pazartesi günü Akyaka'dan Akbük'e 25 kilometre pedal çevirecek bisikletçiler 17 Mayıs'ta Akbük'ten Ören Çökertme Koyuna gidecek. Buradan Mazı, Yalı, Çiftlik üzerinden Bodrum'a ulaşacak bisikletçiler ertesi gün feribot ile Bodrum'dan Datça'ya geçecek. Datça'dan Marmaris'e geçecek olan bisikletçiler turu Akyaka'da tamamlayacak.
Yaklaşık 250 kilometre pedal çevirecek olan bisikletçiler tur boyunca geceleri kamp alanlarında çadır kurarak konaklayacak.
Kaynak: AA
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